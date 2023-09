Google Chrome dostává na počítačích nový vzhled

Více koresponduje s designovým jazykem Material You

Dočkali jsme se také aktualizovaného prostředí pro Chrome Web Store

Asi není třeba dlouhé diskuze o tom, že Chrome je jedním z nejpopulárnějších webových prohlížečů dnešní doby. Google se o svůj produkt náležitě stará, nedávno například snížil dobu vydávání nových verzí z pěti na čtyři týdny. Nyní oblíbený prohlížeč získává nový vzhled, založený na Material You. Změny se týkají desktopové verze, jelikož ta mobilní už na moderním designovém jazyce nějakou dobu běží.

Nová aktualizace nabídne ikony, které mají být nejen vizuálně atraktivní, ale dle firmy by měla být zlepšena také jejich čitelnost. Na GIFu níže můžete vidět novou nabídku barev, které připomínají právě Material You z novějších verzí Androidu. Tento designový přístup se přenáší i na Chrome Web Store, který dostává stejnou “osvěžující” léčbu. Všude vidíme zaoblenější rohy, které vypadají zkrátka moderněji a celkově více zapadají nejen do konceptu Googlu, ale také Windows 11, případně macOS.

Po klepnutí se spustí animace

Důležité je také zmínit aktualizace v oblasti bezpečnosti. Google Chrome bude kontrolovat weby v reálném čase na základě seznamu škodlivých webů, což by mělo výrazně snížit riziko návštěvy škodlivých stránek. Viceprezidentka pro Chrome Parisa Tabriz předpokládá, že se díky těmto prvkům zlepší ochrana proti malwaru a phishingu až o 25 %.

Zdroj: The Verge