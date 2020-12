Google vytvořil Chrome Labs, snazší cestu k experimentálním funkcím

Google se pravděpodobně rozhodl, že uživatelům prohlížeče Google Chrome hodlá do budoucna zpříjemnit přístup k testovaným experimentálním funkcím, které jsou ještě ve vývoji. Zkušenějším čtenářům se teď vybavily parametry flags (vlajky), skrze které se různé ukryté funkce dají zapínat. Ano, přesně o těch je řeč. Nicméně momentálně je nutné se k nim poměrně komplikovaně proklikat. A hlavně neexistuje snadný způsob, jak v jejich obrovské databázi poznat a najít ty nové, které vývojáři přidali nedávno. To by se mělo změnit s příchodem Google Chrome Labs.

Tento nástroj má za úkol zařídit jednoduchý přístup k novinkám, které ještě vývojáři nezařadili mezi ostatní vlajky. Zatímco nyní musí uživatelé na speciální stránku chrome://flags a tam pátrat po nových položkách, Chrome Labs je v Google prohlížeči ukáží ve speciálním rozbalovacím menu. Momentálně je tento nástroj k dispozici v testovacím prohlížeči Chrome Canary ve verzi v 89.0.4353.0 či novější. Zapíná se (jak jinak) přes flags to konkrétně skrze položku s názvem Chrome Labs.

V době zveřejnění tohoto článku je možné přes Labs (ikona kádinky vpravo nahoře) zapnout dvě testované funkce. Jedna z nich umožňuje přidávat celé karty do seznamu k přečtení. Kliknutím pravým tlačítkem na kartu či ukládáním přes hvězdičku. Druhá položka přidává do pruhu s kartami možnost jejich vyhledávání. Chrome Labs jsou zatím dostupné jen ve zmíněném Canary, ale určitě mají potenciál posunout se do ostré verze.

Zdroj: XDA