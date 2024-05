Google vylepšuje prohlížeč Chrome takřka neustále. Nové verze vycházejí každý měsíc a někdy nabídnou zajímavou novinku, jindy se jedná jen o opravy menších chyb. V úterý (společně s verzí 124) potichu integroval svého chytrého asistenta Gemini do adresního řádku u desktopů. Novinka umožňuje uživatelům jednoduše zadat „@gemini“ do adresního řádku a poté položit otázku nebo zadat příkaz. Update se šíří postupně, ale v době psaní článku jsem ho měl k dispozici na stolním PC i notebooku.

Omnibox v Chrome (adresní řádek, kam zadáváte konkrétní URL nebo vyhledáváte na Googlu), je tak rázem ještě užitečnější. Pokud potřebujete rychlou odpověď na nějakou otázku, můžete kromě Google vyhledávání alternativně využít Gemini, které bývá v některých případech rychlejší.

Quickly start your chat with Gemini using the new shortcut in the Chrome desktop address bar👇

Step 1: Type “@” in the desktop address bar and select Chat with Gemini

Step 2: Write your prompt

Step 3: Get your response on https://t.co/MukYC54K9e

Seriously. It’s that easy ✨ pic.twitter.com/F7LdcFCc2a

— Chrome (@googlechrome) April 30, 2024