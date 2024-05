Google Chrome získá parádní novinku. Připomíná oblíbenou AI funkci z Android telefonů

Google Chrome se na rozdíl od svých konkurentů nikdy nepouštěl do přílišně aktivního vydávání nových funkcí, ale většinou když nějakou tu vychytávku uvede, stojí opravdu za to. Teď by se nejpoužívanější prohlížeč světa mohl ve své desktopové verzi dočkat novinky, která nápadně připomíná oblíbený AI nástroj z Android telefonů.

Oním nástrojem máme na mysli Circle to Search, tedy funkci, kterou vyvinul Google a intenzivně ji propagoval společně se Samsungem. Funkce, která je v podstatě jen doplňkem služby Google Lens, umožňuje vyhledávání objektů zobrazených na displeji jejich pouhým zakroužkováním, což je nejen časově efektivní, ale současně i vcelku zábavné.

Google Chrome by mohl podobnou funkci adoptovat už zanedlouho, byť zřejmě neponese totožné označení. Upozornil na ni uznávaný insider Leopeva64, který ve vláknu na sociální síti X také demonstroval, jak bude vypadat.

(2/3) It turns out that right now Twitter won't let me upload multiple videos in a single tweet 🤷, so here's another video that I was originally going to upload in the tweet above: pic.twitter.com/CFsWKsLPME

— Leopeva64 (@Leopeva64) May 7, 2024