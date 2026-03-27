Nejrychleji surfujete na Androidu s prohlížečem Chrome, oznámil Google. Konkurenci porazil v testech

  • Google oficiálně prohlásil Android s prohlížečem Chrome za nejrychlejší mobilní platformu pro surfování na webu
  • Špičkové Android telefony dosahují v benchmarku LoadLine až o 47 % lepších výsledků než konkurence s iOS
  • V praxi to znamená o 4–6 % rychlejší načítání stránek a o 6–9 % svižnější interakce

Adam Kurfürst
27.3.2026 20:00
Když Apple a Google soupeří o přízeň uživatelů, málokdy se některá ze stran odváží k tak přímému prohlášení. Google to nyní udělal a na svém blogu Chromium oznámil, že Android je oficiálně nejrychlejší mobilní platformou pro prohlížení webu. Opírá se přitom o dva klíčové benchmarky, v nichž vlajkové Android telefony drtí konkurenci.

Benchmarky mluví jasně

Google k měření využívá dva nástroje. Prvním je Speedometer 3.1, průmyslový standard vyvinutý ve spolupráci s Apple a Mozillou, který simuluje reálné uživatelské akce a měří odezvu při klikání, scrollování či psaní. Druhým je LoadLine, novější benchmark zaměřený na rychlost načítání kompletních webových stránek.

Výsledky? Špičkové Android telefony v LoadLine překonávají nejmenovanou konkurenci (téměř určitě jde ale o iOS) až o 47 %. Některé vlajkové modely navíc meziročně zlepšily své skóre v obou benchmarcích o 20–60 % oproti svým předchůdcům.

Co bylo klíčem k úspěchu?

Za tímto skokem stojí podle Googlu hluboká spolupráce mezi hardwarem, operačním systémem Android a jádrem prohlížeče Chrome. Firma spolupracovala s výrobci čipsetů i smartphonů na optimalizaci kernelu a plánovače úloh tak, aby hardware využívaly co nejefektivněji.

Google se snad zbláznil. Ve výsledcích vyhledávání mění nadpisy článků a webů pomocí AI Adam Kurfürst Zprávičky

Důležité je, že Chrome engine využívá přes 90 % všech Android aplikací prostřednictvím komponenty WebView. Zrychlení webu se tak promítne do celkového zážitku z používání telefonu.

Co to znamená pro běžného uživatele?

Zatímco čísla z benchmarků vypadají impozantně, Google přiznává, že v každodenním používání pocítíte zrychlení v řádu jednotek procent – konkrétně 4–6 % u načítání stránek a 6–9 % u náročnějších interakcí. I tak jde o měřitelný pokrok, který se projeví zejména při práci s komplexními weby a webovými aplikacemi.

Vnímáte rozdíl v rychlosti prohlížeče Chrome na svém Android telefonu?

Zdroje: Chromium Blog, 9to5Google, Notebookcheck

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

muž před notebookem

33 nebezpečných rozšíření pro Google Chrome shromažďuje hesla a citlivé údaje. Máme kompletní seznam!

Jana Skálová
6.1.2025
Dark Web

Dark Web, skrytá část internetu. Co to je, jak se na něj dostat a kam se podívat?

Adam Kurfürst
30.6.2024

Google Chrome pro Android nyní konečně umí otevírat PDF soubory! Poradíme, jak funkci zprovoznit

Adam Kurfürst
8.12.2024

Zapomeňte na Chrome! Arc je unikátní prohlížeč, který jste ještě nikdy neviděli

Jakub Kárník
11.8.2024

Rychlý jako blesk! Google Chrome pro Android je až dvakrát svižnější než loni

Adam Kurfürst
5.12.2024

OpenAI chystá až děsivě schopnou AI. Částečně převezme kontrolu nad vaším počítačem

Adam Kurfürst
15.11.2024