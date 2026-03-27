Nejrychleji surfujete na Androidu s prohlížečem Chrome, oznámil Google. Konkurenci porazil v testech

Google oficiálně prohlásil Android s prohlížečem Chrome za nejrychlejší mobilní platformu pro surfování na webu Špičkové Android telefony dosahují v benchmarku LoadLine až o 47 % lepších výsledků než konkurence s iOS V praxi to znamená o 4–6 % rychlejší načítání stránek a o 6–9 % svižnější interakce

Adam Kurfürst Publikováno: 27.3.2026 20:00

Když Apple a Google soupeří o přízeň uživatelů, málokdy se některá ze stran odváží k tak přímému prohlášení. Google to nyní udělal a na svém blogu Chromium oznámil, že Android je oficiálně nejrychlejší mobilní platformou pro prohlížení webu. Opírá se přitom o dva klíčové benchmarky, v nichž vlajkové Android telefony drtí konkurenci.

Benchmarky mluví jasně

Google k měření využívá dva nástroje. Prvním je Speedometer 3.1, průmyslový standard vyvinutý ve spolupráci s Apple a Mozillou, který simuluje reálné uživatelské akce a měří odezvu při klikání, scrollování či psaní. Druhým je LoadLine, novější benchmark zaměřený na rychlost načítání kompletních webových stránek. Výsledky? Špičkové Android telefony v LoadLine překonávají nejmenovanou konkurenci (téměř určitě jde ale o iOS) až o 47 %. Některé vlajkové modely navíc meziročně zlepšily své skóre v obou benchmarcích o 20–60 % oproti svým předchůdcům.

Co bylo klíčem k úspěchu?

Za tímto skokem stojí podle Googlu hluboká spolupráce mezi hardwarem, operačním systémem Android a jádrem prohlížeče Chrome. Firma spolupracovala s výrobci čipsetů i smartphonů na optimalizaci kernelu a plánovače úloh tak, aby hardware využívaly co nejefektivněji.

Důležité je, že Chrome engine využívá přes 90 % všech Android aplikací prostřednictvím komponenty WebView. Zrychlení webu se tak promítne do celkového zážitku z používání telefonu.

Co to znamená pro běžného uživatele?

Zatímco čísla z benchmarků vypadají impozantně, Google přiznává, že v každodenním používání pocítíte zrychlení v řádu jednotek procent – konkrétně 4–6 % u načítání stránek a 6–9 % u náročnějších interakcí. I tak jde o měřitelný pokrok, který se projeví zejména při práci s komplexními weby a webovými aplikacemi.

Vnímáte rozdíl v rychlosti prohlížeče Chrome na svém Android telefonu?

Zdroje: Chromium Blog, 9to5Google, Notebookcheck