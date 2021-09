Společnost Google začala přibližně před měsícem zavádět beta verzi prohlížeče Chrome 93 a nyní vychází jeho plná verze. Rozšiřuje se pro Android, iOS a samozřejmě také počítače. Jaké změny tedy můžeme od nové verze očekávat?

Vychází Google Chrome 93

Asi tou největší změnou je vylepšený tmavý režim, který je nyní tmavší. Ano, skutečně budete mít na svých displejích o něco tmavší odstín šedé než v předchozí verzi. Změněna byla také barva Omniboxu. Co se týče dalších designových prvků, je vidět že Google zavádí Material You design postupně, takže až vyjde Android 12, měl by přesně korespondovat se zbytkem systému. U počítačů byla mimo jiné aktualizovaná nabídka “Nedávno zavřené”, která nyní umožňuje zobrazení všech nedávno zavřených karet a jejich jednotlivé obnovení.

Ve verzi Chrome 92 se navíc ukázala podstatná funkce týkající se zabezpečení. Pokud klepnete na zámeček vedle adresního řádku, můžete jednotlivým webům udělovat povolení. Tato funkce je prozatím dostupná pro systém Android.

Jaká funkce z nového Chrome se vám líbí nejvíce?

Zdroj: PhoneArena