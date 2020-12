Vychází Google Chrome 88 Beta. Co přináší za novinky?

Google se snaží svůj prohlížeč neustále aktualizovat a jinak tomu není ani tento měsíc. Vychází totiž beta verze Google Chrome 88, která přináší nové funkce, ale samozřejmě také vylepšení zabezpečení a opravy některých chyb.

Google Chrome 88 Beta

Tato aktualizace zřejmě nedostane tolik vylepšení, jako například minulá verze, místo toho se Google zaměřil na stabilitu a také na Digital Goods API, díky kterému by teoreticky mělo být možné platit přes webové aplikace. K dispozici bude také vylepšení rozšířené reality. Webovým serverům bude nyní umožněno zobrazit světelné podmínky ve kterých se nacházíte a upravit prostředí. Samotné AR modely tak budou vypadat lépe a působit věrohodněji.

Jestliže jste odvážní, můžete si beta verzi nového prohlížeče nainstalovat již nyní. Kvůli tomu, že se však nejedná o finální verzi a beta verze mají občas problémy nedoporučujeme jeho instalaci na vaše primární zařízení. Může se vám to totiž vymstít v situaci, kdy to nejméně potřebujete. Plná verze se stejně do Obchodu Play dostane během několika týdnů.

