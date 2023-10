Není to tak dávno, co Google představil novou verzi prohlížeče Chrome s označením 117.0.5938.132, která přináší několik vítaných změn, včetně odstranění tlačítka “Všechny záložky” (All Bookmarks) z panelu záložek. Byla totiž úplně zbytečná.

Připomínka “Všechny záložky” byla uvedena v dřívější verzi Chrome 117 jako součást redesignu Material You. Po klepnutí na tlačítko se zobrazila výzva k otevření postranního panelu, kde mohli vidět všechny své otevřené záložky, aby uživatelé lépe pochopili nové rozhraní a využívali nově umístěné záložky v postranním panelu. Je hezké, že Google myslí i na méně zkušené uživatele, na druhou stranu zabírala tato volba v panelu docela dost místa.

The Side Panel in Chrome is such an annoying feature. Never liked it from the start, but now we're being forced to use it. I've never disliked a button as much as "All Bookmarks", now. It forces me to use the Side Panel, while reducing the size of the Bookmarks Bar. uuh… pic.twitter.com/cgUZL0ynSZ

— Dylan Roussel (@evowizz) September 22, 2023