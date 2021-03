Google Chat brzy úplně nahradí klasický komunikátor Google Hangouts. Služba byla několik let dostupná jen pro placené firemní účty Workspace (dříve G Suite). Nyní je konečně Google Chat dostupný i pro všechny uživatele s běžným Gmail účtem. Jaký je Google Chat a jak ho spustit?

Google Chat byl dlouho cílený primárně jako konkurence pro oblíben firemní komunikátor Slack. Google už ale dlouho sliboval, že služba postupně nahradí starý komunikátor Hangouts. Do teď platilo, že uživatelé placených firemních účtů Google Workspace mohli pozvat do konverzace někoho s neplaceným Gmail účtem. Od teď si každý uživatel s Gmail účtem může vyzkoušet Google Chat na adrese chat.google.com. Pokud by služba náhodou pro váš účet ještě nebyla dostupná tak můžete zkusit tento přímý odkaz.

Google Chat pro Gmail účet se nám podařilo spustit už i v mobilní aplikaci, která je dostupná jak pro Android, tak pro Apple iOS. Nicméně je možné, že Google na všech účtech ještě tuto možnost neaktivoval. Zároveň se zpřístupněním Chatu pro běžné uživatele přinesla aplikace některé známé funkce z klasických Hangouts. Chat nově získal především schopnost mít otevřených více komunikačních oken ve spodní části obrazovky, přesně jak to známe z Hangouts.

Zdroj: 9to5google