Skoro zapomenutá aplikace dostane velký upgrade. Pamatujete ještě na Google Chat?

Google Chat je součástí aplikace Gmail, ale přesto ho používá jen velmi málo lidí. Možná je to tím, že je trochu schovaný a není tak známý. Přitom jde o praktický nástroj pro komunikaci, který najdete prakticky na každém telefonu s Androidem.

Google na tuto službu naštěstí nezapomněl. Podle informací, které přinesl web Android Authority, se chystá velká aktualizace. Ta má přinést minimálně dvě nové funkce, které by mohly Google Chat posunout blíž k širšímu využití.

Plánované zprávy

Možná to zní překvapivě, ale v současné době není možné přímo v Google Chatu naplánovat odeslání zprávy. Tato funkce je dostupná například v aplikaci Zprávy od Googlu pro SMS a RCS, ale v Google Chatu zatím chybí. Někteří uživatelé si pomáhají aplikacemi třetích stran.

To by se však mělo brzy změnit. V kódu aplikace se objevily texty, které naznačují, že se možnost naplánovat odeslání zprávy chystá. Uživatel si bude moci zvolit datum a čas odeslání. Navíc by mělo být možné zobrazit si všechny naplánované zprávy na jednom místě. Díky tomu už nebudete muset složitě hledat, pokud budete chtít naplánovanou zprávu upravit nebo zrušit.

Gemini přichází i do mobilní aplikace

Druhou novinkou je rozšíření podpory umělé inteligence Gemini. Na webu už je dostupná, brzy by se ale měla objevit i v mobilní aplikaci. V Gmailu pro Android se k ní dostanete přes kartu Google Chat. V horní části se zobrazí ikona Gemini a po klepnutí se otevře nabídka s doporučenými funkcemi.

Na webu už umí Gemini shrnout konverzaci nebo přiložený soubor, vytvořit seznam úkolů nebo odpovědět na otázky týkající se chatu. Dá se očekávat, že stejné funkce se brzy objeví i v mobilní verzi.

Google Chat Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Dostupnost

Zatím jde o informace získané analýzou vývojářského kódu aplikace. To znamená, že nejsou oficiálně potvrzené a nevíme, kdy přesně a jestli vůbec se novinky objeví. Vzhledem k tomu, že plánování zpráv už Google nabízí jinde a že Gemini se postupně integruje do dalších služeb, je ale pravděpodobné, že se těchto novinek dočkáme už brzy.

Používáte Google Chat?

Zdroj: Android Authority