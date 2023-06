Nový design i logo! Oblíbená Google aplikace projde změnou

Google Chat je platformou, na kterou Google už několik měsíců nesáhl a konkurenční služby jako třeba Microsoft Teams či Slack jsou mnohem propracovanější a nabízí více funkcí. To se americká firma chystá změnit. Plánuje totiž velkou aktualizaci, která vylepší vzhled, přidá nové funkce a aby byla změna více patrná, dostane Google Chat také nové logo, které bude korespondovat s designem ostatních aplikací této firmy.

Na konferenci Workspace Summit odhalila firma koncept, který ukázal, jak by mohla vypadat budoucnost platformy Google Chat. Současná verze má spodní panel se dvěma kartami, na kterých přepínáme mezi chaty s jednotlivci a skupinovými chaty. Redesign by mohl přinést na jednu kartu všechny konverzace, ve kterých jste aktivní a bude možné je řídit do několika kategorií. Další karta by mohla zobrazovat konverzace, ve kterých vás někdo zmíní, což by mohlo přispět k tomu, aby vám nic neuniklo.

Mimo to se Google Chat dočká také nového loga. Současné zelené se dvěma bublinami chatu se změní na čtyřbarevnou ikonu, kde bude bublina jenom jedna. Vypadá podobně, jako třeba logo nového Gmailu. V tuto chvíli ale bohužel není jasné, kdy se očekávaného updatu dočkáme.

Co říkáte na nové logo Google Chatu?

