Spadla klec! Google už některým nedává 15 GB místa zadarmo, pokud mu neposkytnou telefonní číslo

Google některým novým účtům přiděluje pouze 5 GB bezplatného úložiště místo dosavadních 15 GB Plnou kapacitu 15 GB sdílenou mezi Gmailem, Diskem a Fotkami odemkne pouze přidání telefonního čísla k účtu Společnost změnu potvrdila a označila ji za test ve vybraných regionech zaměřený na zabezpečení účtů

Adam Kurfürst Publikováno: 18.5.2026 14:00

Patnáct gigabajtů úložiště zdarma sdílených napříč Gmailem, Diskem a Fotkami patřilo dlouhá léta k hlavním lákadlům Google účtu oproti mnohé konkurenci. Nyní se ale ukazuje, že tato štědrost přestává být samozřejmostí. Někteří nově registrovaní uživatelé totiž zjišťují, že namísto obvyklých 15 GB mají k dispozici pouhých 5 GB – a plnou kapacitu odemknou pouze za cenu přidání telefonního čísla. Jako první na změnu upozornil server 9to5Google a společnost Google ji následně oficiálně potvrdila. 5 GB jako výchozí, plnou kapacitu odemkne telefon Google: Jde o test, motivuje k vyššímu zabezpečení Co to znamená v praxi 5 GB jako výchozí, plnou kapacitu odemkne telefon Při zakládání nového účtu zobrazuje Google některým uživatelům výzvu informující je o pouhých 5 GB bezplatného úložiště pro Gmail, Disk a Fotky. Vedle této možnosti pak nabízí variantu „Unlock 15 GB storage at no cost by using your phone number", tedy odemčení standardní kapacity prostřednictvím telefonního čísla. Společnost ke kroku dodává, že má zajistit, aby plné úložiště dostal každý uživatel pouze jednou. Server 9to5Google si rovněž všiml, že Google upravil i text na stránkách podpory. Z původní formulace „Váš Google účet zahrnuje 15 GB cloudového úložiště zdarma" se stala formulace „až 15 GB cloudového úložiště zdarma". Prostřednictvím služby Internet Archive lze tuto změnu dohledat k 18. březnu letošního roku. Google: Jde o test, motivuje k vyššímu zabezpečení Společnost na dotaz serveru Android Authority potvrdila, že tento krok je testem ve vybraných regionech. Cílem podle vyjádření Googlu je motivovat nové uživatele k přidání telefonního čísla, což má zlepšit zabezpečení účtu a možnost obnovy přístupu. Mluvčí současně uvedl, že krok pomůže udržet kvalitu poskytované služby. Kritici v komentářích pod oběma články nicméně poukazují na to, že telefonní čísla představují i cennou informaci z marketingového hlediska. Jako další možný důvod uvádějí rostoucí náklady na paměťová média, které v posledním období sužují celý technologický sektor. Co to znamená v praxi Pro většinu nově registrovaných uživatelů půjde spíše o symbolickou změnu. Google při vytváření účtu na desktopu i mobilu telefonní číslo prakticky vždy vyžaduje a bez něj registraci nedokončíte. Bez telefonu se reálně obejdete jen ve specifických případech – například při zakládání účtu během prvního spuštění Android telefonu bez vložené SIM karty. Stávajících účtů a všech, které vznikly před změnou, se nová politika netýká. Není rovněž jasné, ve kterých konkrétních zemích Google test provádí a zda se dotkne i českých uživatelů. Oficiální stránka podpory pro Česko zatím nadále uvádí 15 GB bezplatného úložiště bez jakýchkoliv podmínek. Vadilo by vám muset kvůli plnému úložišti Google sdílet svoje telefonní číslo? Zdroje: 9to5Google, Android Authority