Má se Windows čeho bát? Uniká 16minutové video ukazující nový počítačový systém od Googlu Hlavní stránka Zprávičky Google na akci Android Show představil Googlebooky, novou kategorii notebooků postavenou na Androidu s prvky ChromeOS První zařízení dorazí na podzim od značek Acer, Asus, Dell, HP a Lenovo, jádrem prostředí je Gemini Souběžně unikl 16minutový pohled na nový systém v běhu, postavený na Androidu 17 a interně označovaný AluminiumOS Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.5.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Google během akce Android Show konečně potvrdil, na čem dlouhé měsíce pracuje. Nová kategorie notebooků nese název Googlebooks a v jejím nitru tepe operační systém, který slepuje to nejlepší z Androidu a ChromeOS. Zařízení dorazí na trh už letos na podzim a vyrábět je budou všichni hlavní hráči — Acer, Asus, Dell, HP a Lenovo. Gemini v každém rohu Leak ukazuje, jak to vypadá v praxi Gemini v každém rohu Hlavním lákadlem je Gemini Intelligence. Funkce Magic Pointer dovolí zavlnit kurzorem a ukázat na cokoli na obrazovce — Gemini hned nabídne kontextové akce, typicky vytvoření schůzky z data v e-mailu nebo zkombinování dvou obrázků do jedné vizualizace. Create My Widget zase staví na míru komponenty, které tahají data z Gmailu, Kalendáře a webu, a sází je na plochu. Druhý sloup je propojení s telefonem. Cast my apps dovolí spustit jakoukoli mobilní aplikaci na notebooku, Quick Access pak prohledává soubory v telefonu i v cloudu. Pravidelný uživatel Androidu tedy nepřijde o nic, co měl v kapse. Leak ukazuje, jak to vypadá v praxi Stejný den unikl od Mystic Leaks šestnáctiminutový pohled na systém v běhu na virtuálním PC. Build je postavený na Androidu 17 a interně se mu říká AluminiumOS. Oproti ChromeOS sem konečně přibyly drobnosti, které všichni ostatní mají roky — složky na ploše, ikony aplikací volně rozmístěné, kontextové menu pravým tlačítkem a podpora virtuálních desktopů. Nechybí ani terminál a aplikace Link to iOS. Zatím to ale působí dost prázdně, řada věcí spadne nebo nefunguje. Google sám přiznává, že do podzimu se toho ještě hodně změní. Otázkou zůstává, co bude s Chromebooky — ty mají podporu doběhnout do konce slíbeného období a mnohé z nich přejdou na nový systém. Láká vás notebook s Androidem víc než klasický Chromebook? Zdroj: 9to5Google, Mystic Leaks O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Gemini Google Googlebook operační systém Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025