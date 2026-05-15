Má se Windows čeho bát? Uniká 16minutové video ukazující nový počítačový systém od Googlu

  • Google na akci Android Show představil Googlebooky, novou kategorii notebooků postavenou na Androidu s prvky ChromeOS
  • První zařízení dorazí na podzim od značek Acer, Asus, Dell, HP a Lenovo, jádrem prostředí je Gemini
  • Souběžně unikl 16minutový pohled na nový systém v běhu, postavený na Androidu 17 a interně označovaný AluminiumOS

Jakub Kárník
15.5.2026 22:00
Google během akce Android Show konečně potvrdil, na čem dlouhé měsíce pracuje. Nová kategorie notebooků nese název Googlebooks a v jejím nitru tepe operační systém, který slepuje to nejlepší z Androidu a ChromeOS. Zařízení dorazí na trh už letos na podzim a vyrábět je budou všichni hlavní hráči — Acer, Asus, Dell, HP a Lenovo.

Gemini v každém rohu

Hlavním lákadlem je Gemini Intelligence. Funkce Magic Pointer dovolí zavlnit kurzorem a ukázat na cokoli na obrazovce — Gemini hned nabídne kontextové akce, typicky vytvoření schůzky z data v e-mailu nebo zkombinování dvou obrázků do jedné vizualizace. Create My Widget zase staví na míru komponenty, které tahají data z Gmailu, Kalendáře a webu, a sází je na plochu.

Druhý sloup je propojení s telefonem. Cast my apps dovolí spustit jakoukoli mobilní aplikaci na notebooku, Quick Access pak prohledává soubory v telefonu i v cloudu. Pravidelný uživatel Androidu tedy nepřijde o nic, co měl v kapse.

Leak ukazuje, jak to vypadá v praxi

Stejný den unikl od Mystic Leaks šestnáctiminutový pohled na systém v běhu na virtuálním PC. Build je postavený na Androidu 17 a interně se mu říká AluminiumOS. Oproti ChromeOS sem konečně přibyly drobnosti, které všichni ostatní mají roky — složky na ploše, ikony aplikací volně rozmístěné, kontextové menu pravým tlačítkem a podpora virtuálních desktopů. Nechybí ani terminál a aplikace Link to iOS.

Zatím to ale působí dost prázdně, řada věcí spadne nebo nefunguje. Google sám přiznává, že do podzimu se toho ještě hodně změní. Otázkou zůstává, co bude s Chromebooky — ty mají podporu doběhnout do konce slíbeného období a mnohé z nich přejdou na nový systém.

Láká vás notebook s Androidem víc než klasický Chromebook?

Zdroj: 9to5Google, Mystic Leaks

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

Jakub Kárník
