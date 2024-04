Google aplikace patří k nejoblíbenějším a nejpoužívanějším aplikacím na světě

Vývojáři aplikaci neustále vylepšují, většinou to ale jsou neviditelné změny

V těchto dnech testují přesun vyhledávacího pole a to by byla revoluce

Google už v minulosti několikrát testoval přesun vyhledávacího pole do spodní části displeje. Podobná změna z mého pohledu rozhodně dává smysl, displeje mobilních telefonů už roky mají značné rozměry a dosáhnout prstem do horní poloviny displeje není zrovna pohodlné.

Zatím nikdy se ale vývojáři neodhodlali tuto změnu nasadit globálně. To ale neznamená, že byste vyhledávání ve spodní části displeje nemohli používat… Jen musíte vsadit na aplikaci Google Go, která je primárně určena pro telefony s menším výkonem a nižší kapacitou operační paměti.

Aplikace Google Go ale samozřejmě nemá všechny funkce jako dospělý bratříček, bylo by tedy fajn, kdyby autoři dali této změně zelenou. V ideálním případě by vývojáři klidně mohli nechat toto nastavení na koncovém uživateli. Chceš mít vyhledávací pole v horní části displeje a vyhovuje ti to? Dobře, klidně si ho tam nechej. Ovládáš telefon jednou rukou a chceš vyhledávací pole u spodního okraje? Můžeš si tuto volbu aktivovat v nastavení. Bohužel ale zatím tato možnost chybí a považuji za nepravděpodobné, že by Google dal svým uživatelům na výběr.

Testování probíhá jen u malé části uživatelů, ani instalace betaverze respektive přihlášení k testování skrze Obchod Play vám nezajistí přesun vyhledávacího pole do spodní části displeje. Možná by se vývojáři mohli vydat alespoň touto cestou a uvolnit nějakou veřejnou betaverzi s upraveným rozhraním, na které by si ověřily reakce na větším vzorku uživatelů.

Kam by měl Google umístit vyhledávací pole?

Zdroj: 9to5google