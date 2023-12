Stahujte! Google Go je vyhledávač, který musíte mít. Proč?

Google vyhledávání funguje výborně a autoři jej neustále vylepšují

Co kdybych vám ukázal aplikaci, která je menší, rychlejší a pohodlnější?

Google Go nabízí řadu výhod, zaslouží si vaši pozornost a místo v telefonu

O nových verzích aplikace Google vás průběžně informujeme, vývojáři na ni pracují neustále a neuplyne týden aniž by nebyla vydána nová verze. S každou novou verzí se ale aplikace zvětšuje, spotřebovává nemálo dat a rozhodně je tedy prostor pro vylepšení uživatelského rozhraní.

Netrpělivě očekávám na okamžik, kdy se vyhledávací lišta přesune do spodní části obrazovky, což zajistí jednodušší a pohodlnější ovládání na telefonech s velkým displejem. Ale řešení existuje, je k dispozici zdarma a dopřát si jej můžete už dnes. Jmenuje se Google Go!

Google Go patří mezi odlehčenou sadu aplikací, které jsou primárně určeny pro telefony s operačním systémem Android Go, tedy pro přístroje s nízkým výkonem, ve kterých by plnohodnotný Android nefungoval dostatečně dobře. To ale neznamená, že by aplikace neměla co nabídnout. Naopak, ukážu vám hned tři důvody, pro které byste měli dát aplikaci šanci!

Lepší rozhraní, průběžné výsledky vyhledávání!

A nebudu to už déle natahovat. První důvod? Vyhledávací pole se v aplikaci Google Go nachází ve spodní části obrazovky, díky tomu se aplikace snadno ovládá a těším se na okamžik, kdy se toto řešení objeví v klasické aplikaci Google. Speciálně u telefonů s rozměrným displejem není jednoduché dosáhnout na vyhledávací pole v horní části displeje, u menších telefonů to samozřejmě takový problém být nemusí. Ale rychle si na to zvyknete, věřte mi.

Pokračujeme dál – už během zadávání vyhledávaného výrazu se vám průběžně zobrazují výsledky vyhledávání, což je uživatelsky příjemnější a často ani nemusíte zadat celý výraz, protože už požadovaný výsledek vidíte ve výpisu. Případně podle výsledků vyhledávání rovnou odhadnete co ještě do hledaného výrazu doplnit, abyste se dobrali k požadovanému výsledku.

A na závěr? Google Go je velmi malá aplikace, její velikost je proti klasické verzi přibližně desetinová. S tím jsou spojeny celkově menší nároky na provoz aplikace. Na nejvýkonnějších a nejvybavenějších telefonech současnosti rozdíl nepoznáte, tam funguje bleskově téměř jakákoliv aplikace.

Google Go: A lighter, faster way to search

Ale pokud váš telefon k naprosté špičce nepatří, může být aplikace Google Go jednou z možností, jak si jeho používání zpříjemnit. Nemusíte používat neověřené aplikace od neznámých vývojářů, odlehčené aplikace pro Android Go mají své kouzlo. Doufám, že nedopadnou podobně jako Messenger Lite. Ten byl také rychlý a nenáročný, zkrátka super. A všichni víme jak skončil…

Konec aplikace ale není pravděpodobný, vývojáři uvolňují nové verze každý týden. Google Go samozřejmě není jen vyhledávač, podobně jako u klasické verze tady najdete kanál Objevit, kde najdete tipy na zajímavé články. Nechybí ani možnost překladu pomocí fotoaparátu, samozřejmostí je podpora hlasového vyhledávání nebo možnost aktivace anonymního režimu. Přes malou velikost je Google Go solidní nástroj, který má co nabídnout v roce 2023 a věřím, že v roce 2024 se opět posune více kupředu.

A douška na závěr – sám jsem zvědav, jak dlouho tady s námi Android Go ještě bude. Současné levné telefony jsou stále lepší, už za pět tisíc korun si můžete dopřát kvalitní mobilní telefon se spoustou dříve nemyslitelných funkcí. U těch úplně nejlevnějších telefonů jde vývoj kupředu pomalu, tlak na cenu je obrovský a je zde malý prostor pro novinky. Ale dříve či později přestane Android Go dávat smysl…

Nainstalujete si aplikaci Google Go?

