Myslíte to s dvoumetrovými rozestupy vážně? Google je umí pohlídat

Nálepky na zemi, pásky na sloupcích, časté zmínky v médiích nebo všudypřítomné informační cedulky. To jsou hlavní prvky a zdroje, které nám i po posledním velkém uvolnění vládních nařízení připomínají, že bychom měli s ohledem na možnost šíření koronaviru držet alespoň dvoumetrové rozestupy mezi sebou. I když to už u nás není tak žhavé téma jako třeba v USA nebo aktuálně v Brazílii, určitě jde o dobré doporučení. Pokud patříte mezi ty, kteří se snaží minimálně dvoumetrové rozestupy dodržovat i nadále, určitě vás zaujme následující novinka jménem Sodar od Google. Americká společnost totiž v jednom ze svým dceřiných týmů vyvinula aplikaci, která tuto vzdálenost hlídá prostřednictvím kamery v telefonu a virtuální reality. Nástroj na zem “promítá” čáru vyznačující dvoumetrový kruh kolem uživatele.

Novinka je momentálně spíš pouhým experimentem a ukázkou možností. Nepředpokládáme, že by někdo chodil po městě s kamerou namířenou před sebe a hlídal svou “výseč” při kontaktu s lidmi. Možná se ale mýlíme a Google Sodar se bude pro dvoumetrové rozestupy běžně používat. Před vývojáři je ale ještě dost práce. Hlídání vzdálenosti vyřešené je, nicméně funkce je teď dostupná jen v Androidu a jen přes prohlížeč Chrome. Světová média se ale domnívají, že by mohlo jít do budoucna o zajímavé řešení. Pokud ho Google bude dál rozvíjet a zpřístupňovat na dalších platformách. Sodar je dostupný na speciální webové stránce.

Používali byste běžně něco takového?

Zdroj: aheadlines