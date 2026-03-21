Instalace aplikací mimo Obchod Play bude složitější. Jak bude proces fungovat a proč ho Google vůbec zavádí? Google zavádí nový proces pro instalaci aplikací mimo Play Store, který zahrnuje povinné 24hodinové čekání Změny se týkají pouze aplikací od neověřených vývojářů a mají chránit uživatele před podvody Nová pravidla začnou platit v srpnu 2026, globální rozšíření přijde v roce 2027 Adam Kurfürst Publikováno: 21.3.2026 16:00 Instalace aplikací z neoficiálních zdrojů patří k základním svobodám Androidu, které jej odlišují od konkurenčního prostředí iOS. Google však nyní oznamuje změny, které tuto možnost výrazně zkomplikují. Naštěstí nejde o úplné zrušení sideloadingu – sama firma si uvědomuje důležitost otevřenosti – ale o zavedení vícekrokového procesu s povinným 24hodinovým čekáním, který má zabránit podvodníkům v manipulaci obětí. Šest kroků k instalaci neověřené aplikace Proč tak komplikovaný postup? Co to znamená pro běžné uživatele Kdy změny začnou platit Šest kroků k instalaci neověřené aplikace Nový proces, který Google nazývá „advanced flow", je záměrně zdlouhavý. Pokud budete chtít nainstalovat aplikaci od vývojáře, který neprošel verifikací u Googlu, budete muset projít následujícími kroky: 1. Zapněte vývojářský režim – v nastavení telefonu sedmkrát klepněte na číslo sestavení. 2. Potvrďte, že vás nikdo nenutí – Android se explicitně zeptá, zda vám někdo neradí, jak vypnout ochranu zařízení. 3. Restartujte telefon – tím se přeruší případný aktivní hovor nebo vzdálené sdílení obrazovky s podvodníkem. 4. Počkejte 24 hodin – ano, skutečně. Bez tohoto čekání nelze pokračovat. 5. Ověřte svou totožnost – po uplynutí doby zadejte PIN nebo použijte biometriku. 6. Nainstalujte aplikaci – můžete zvolit povolení na 7 dní nebo natrvalo. I poté se zobrazí varování, ale stačí klepnout na „Přesto nainstalovat". Celý proces postačí absolvovat pouze jednou. Jakmile zvolíte trvalé povolení, můžete instalovat libovolné APK soubory od neověřených vývojářů bez dalšího čekání. Proč tak komplikovaný postup? Google reaguje na rostoucí počet podvodů, při nichž útočníci telefonicky manipulují oběti k instalaci škodlivých aplikací. Typický scénář zahrnuje falešné varování o zablokovaném účtu nebo údajném zatčení příbuzného, přičemž podvodník oběť krok za krokem navádí k vypnutí bezpečnostních funkcí. Podle zprávy organizace Global Anti-Scam Alliance se v roce 2025 s podvodem setkalo 57 % dospělých a globální ztráty dosáhly 442 miliard dolarů. Restart telefonu přeruší spojení s útočníkem a 24hodinová pauza má oběti poskytnout čas na rozmyšlenou. „V tom 24hodinovém období je pro útočníky mnohem těžší udržet tlak," sdělil serveru Ars Technica Sameer Samat, prezident ekosystému Android. „Za tu dobu pravděpodobně zjistíte, že váš blízký opravdu není ve vězení nebo že váš bankovní účet nebyl napaden [tím naráží na některé z oblíbených pohádek podvodníků, pozn. red]." Co to znamená pro běžné uživatele Pokud instalujete aplikace výhradně z Google Play, nic se pro vás nemění. Nový proces se týká pouze aplikací od vývojářů, kteří neprošli verifikací u Googlu. Ta vyžaduje předložení dokladu totožnosti, nahrání podpisových klíčů a zaplacení poplatku 25 dolarů. Pro studenty a hobby vývojáře Google připravuje bezplatné účty s omezenou distribucí, které umožní sdílet aplikace až s 20 zařízeními bez plné verifikace. Kdy změny začnou platit Nový proces bude dostupný v srpnu 2026. Povinná verifikace vývojářů začne platit v září 2026, nejprve v Brazílii, Singapuru, Indonésii a Thajsku. Globální rozšíření včetně Evropy přijde v roce 2027. Zdroje: Google, Android Authority, Ars Technica