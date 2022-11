V květnu letošního roku představila společnost Google nové uživatelské rozhraní pro Android Auto, které se uvnitř firmy označuje jako Coolwalk. Uživatelé čekají na aktualizace jako na smilování, jelikož se původně měla začít šířit už v létě, ale dodnes ji většina uživatelů ve svém voze nemá. Nyní to ale konečně vypadá, že se update konečně blíží.

Google totiž začal šířit uživatelské rozhraní Coolwalk veřejným beta testerům systému Android Auto. Do ní se může přihlásit každý a to skrz Google Play, ale v tuto chvíli bohužel nezbývají žádná volná místa, takže pokud jste se tam nezaregistrovali dříve, máte smůlu. Naštěstí ale není třeba panikařit. Veřejné testování totiž bývá posledním krokem, než se začne šířit plná verze. Je více než pravděpodobné, že Google začne stabilní verzi šířit ještě tento rok. Pokud se o novince chcete dozvědět více informací, mrkněte do jednoho z našich předešlých článků.

A new design for Android Auto

Jak se těšíte na Android Auto Coolwalk?

Zdroj: 91mobiles