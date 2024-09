Google zřejmě pracuje na další super funkci. Oceníte ji, pokud máte více zařízení

Podle uznávaného novináře Mishaala Rahmana by mohla snadno synchronizovat notifikace

Zřejmě nebude exkluzivní pro telefony Google Pixel a dočká se jí tak každý

Zdá se, že Google testuje další novinku související s oznámeními na zařízeních využívajících operační systém Android. Zatímco posledně jsme vás informovali o poněkud kontroverzní změně designu, věříme, že aktuální zpráva vás potěší daleko víc. V některé z příštích aktualizací totiž možná dorazí vychytávka, která zatočí s nepořádkem ve vašich notifikacích. Oceníte ji, pokud používáte více zařízení s Androidem.

Uznávaný novinář a expert na Android Mishaaal Rahman si v kódu Android 15 QPR1 Beta 2 všimnul vlákna, které odkazuje na synchronizaci oznámení mezi zařízeními. Google bohužel nikde neposkytnul žádné bližší detaily, a tak si momentálně můžeme pouze domýšlet, co od ní vlastně očekávat.

<string name=“sync_across_devices_title“>Sync across devices</string>

Osobně si dokážu představit, že by mně novinka mohla zbavit neustálého zahlcení notifikačního panelu na tabletu či sekundárních telefonech. Jelikož na všech svých mobilních zařízeních využívám ty stejné komunikační aplikace pod stejnými účty, na všechna tato zařízení mi rovněž chodí totožná oznámení.

Problém však nastane ve chvíli, kdy se mi na tabletu přes den nashromáždí desítky notifikací, na které přitom postupně reaguju prostřednictvím primárního smartphonu. Už jsem je tedy viděl a nepotřebuji, aby se mně kdekoliv ukazovaly znova. Nebudu lhát, je to dost otravné.

Někteří by sice mohli namítnout, že je řešením vypnutí oznámení na sekundárních zařízeních, ale tím bych si osobně příliš nepomohl. Oznámení na tabletu uvítám, a to v momentě, kdy na něm pracuji či sleduji obsah. Jako ideální záplata na tuhle díru se zkrátka jeví ona synchronizace. Z toho, co objevil Mishaal Rahman, je navíc patrné, že by novinka ani nemusela být exkluzivní pro telefony Google Pixel.

Jakým způsobem řešíte nepořádek v notifikacích vy?

Zdroj: Android Authority