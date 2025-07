Předplatné Google AI Ultra míří do Česka! Co všechno umí a na kolik vyjde měsíčně?

Technologický gigant Google překvapil české uživatele spuštěním svého prémiového předplatného Google AI Ultra, které bylo dosud dostupné pouze v USA a několika dalších zemích. Nyní si mohou i čeští uživatelé předplatit to nejlepší, co Google v oblasti umělé inteligence nabízí – ovšem za cenu, která vám pravděpodobně vyrazí dech. Pokud však patříte mezi profesionální tvůrce obsahu nebo zkrátka musíte mít to nejlepší bez ohledu na cenu, možná pro vás bude tato novinka zajímavá.

Jak astronomická je cena Google AI Ultra?

Řekněme si to na rovinu – Google AI Ultra není pro běžné smrtelníky. Standardní cena v České republice činí 6 890 Kč měsíčně, což představuje roční náklad téměř 83 000 Kč. Google aktuálně sice nabízí zaváděcí akci – prvních tři měsíce můžete službu využívat za poloviční cenu, tedy 3 450 Kč měsíčně, avšak stále se jedná o velké množství peněz.

Společnost zároveň přejmenovala své dosavadní předplatné Google AI Premium na Google AI Pro, které zůstává cenově dostupnější variantou za 550 Kč měsíčně. Pro vyzkoušení této úrovně Google nabízí první dva měsíce za 275 Kč.

Co všechno v Google AI Ultra získáte?

Za zmíněnou částku dostanete přístup k tomu nejlepšímu, co Google v oblasti umělé inteligence nabízí. Základem je Gemini 2.5 Pro s režimem Deep Think, který představuje nejpokročilejší model uvažování AI od Googlu. Ten by měl být dostupný „v nejbližších týdnech“ po dodatečných bezpečnostních kontrolách.

Klíčové součásti předplatného zahrnují:

Nejvyšší limity pro různé funkce a modely včetně Gemini 2.5 Flash, 2.5 Pro, Deep Research a Audio Overviews

včetně Gemini 2.5 Flash, 2.5 Pro, Deep Research a Audio Overviews Přístup k Veo 3 – nejmodernějšímu nástroji pro generování videí od Googlu

– nejmodernějšímu nástroji pro generování videí od Googlu Flow – AI filmařský nástroj s přístupem k Veo 3 a prémiovým funkcím jako je generování videa z ingrediencí nebo textu

– AI filmařský nástroj s přístupem k Veo 3 a prémiovým funkcím jako je generování videa z ingrediencí nebo textu Whisk – nástroj pro rychlé oživení obrázků pomocí animací

– nástroj pro rychlé oživení obrázků pomocí animací 12 500 AI kreditů měsíčně pro služby Flow a Whisk

pro služby Flow a Whisk NotebookLM s nejvyššími limity a nejpokročilejšími modely (bude dostupný později letos)

s nejvyššími limity a nejpokročilejšími modely (bude dostupný později letos) Gemini v Gmailu, Dokumentech a dalších aplikacích Googlu

Googlu Project Mariner – výzkumný prototyp, který zvládne až 10 úloh současně (od výzkumu po rezervace)

– výzkumný prototyp, který zvládne až 10 úloh současně (od výzkumu po rezervace) YouTube Premium – individuální tarif pro sledování bez reklam

– individuální tarif pro sledování bez reklam 30 TB úložiště pro Google Fotky, Disk a Gmail

Kdo potřebuje Google AI Ultra?

Google sám označuje svůj nejvyšší tarif jako „VIP vstupenku“ do světa AI. Cílovou skupinou jsou profesionální tvůrci – filmaři, vývojáři, kreativní profesionálové a všichni, kdo „vyžadují absolutně to nejlepší od Google AI s nejvyšší úrovní přístupu.“ Běžnému uživateli, který si chce jen občas vygenerovat obrázek nebo položit pár otázek AI asistentovi, však taková investice nedává smysl.

Google AI Pro jako rozumnější alternativa

Pro většinu uživatelů, kteří chtějí využívat pokročilé AI funkce od Googlu, bude dostatečným řešením Google AI Pro (dříve AI Premium) za 549 Kč měsíčně. Tento tarif zahrnuje:

Rozšířený přístup k Gemini 2.5 a dalším funkcím v aplikaci Gemini

a dalším funkcím v aplikaci Gemini Flow s omezeným přístupem (100 generování měsíčně)

s omezeným přístupem (100 generování měsíčně) 1 000 AI kreditů měsíčně pro služby Flow a Whisk

pro služby Flow a Whisk NotebookLM s 5× více audio přehledy (20 denně oproti 3 u bezplatné verze)

s 5× více audio přehledy (20 denně oproti 3 u bezplatné verze) Gemini v Gmailu, Dokumentech, Slides a dalších aplikacích

a dalších aplikacích 2 TB úložiště Google One

Bude mít Google AI Ultra v Česku úspěch?

S ohledem na astronomickou cenu, je těžké si představit masové rozšíření Google AI Ultra na našem trhu. Služba je zjevně zaměřena na velmi úzkou skupinu profesionálů a firem, které dokáží plně využít všechny nabízené možnosti a pro které je návratnost investice jasně měřitelná.

Pro srovnání, konkurenční služby jako ChatGPT Plus od OpenAI stojí přibližně 450 Kč měsíčně (nejvyšší tarif Pro pak přibližně 5 600 Kč), zatímco nejvyšší tarif Claude Max od Anthropic začíná na 2 300 Kč měsíčně. Google tak nastavil laťku výrazně výše než konkurence.

Pokud chcete vyzkoušet funkce Gemini bez vysokých nákladů, máte možnost využít bezplatnou verzi Gemini, která nabízí základní funkce umělé inteligence, ovšem s omezenými možnostmi a limity.

Tip na tento článek nám zaslal čtenář Filip Bukovina. Děkujeme!

Lákají vás pokročilé AI nástroje od Googlu, nebo vám stačí bezplatné alternativy?