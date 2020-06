Mobilní Gmail změnil jedno z hlavních tlačítek. Dává teď větší smysl

Google pokračuje v úpravách svého e-mailového klienta Gmail. Je to pár dní, co do balíku G Suite pro firmy a jiné společnosti přidal do Gmail prostředí komunikátor Voice a také nově pojmenovaný Chat (dříve Hangouts). Firma se evidentně snaží střídavě uspokojovat uživatele počítačů a telefonů, jelikož další novinka se týká právě mobilní aplikace. Gmail díky ní dostal upravené tlačítko pro rychlé vytvoření nové zprávy. Na první pohled nejde o nic extra významného a dlouhodobí uživatelé nad tím mávnou rukou, ale z hlediska designu i pochopení méně zkušenými lidmi vůbec nejde o zbytečnou změnu.

Tlačítko, které dříve zobrazovalo velké znaménko plus v barvách Googlu, nyní změnilo tvar i obsah. Aby bylo na první pohled jasné, k čemu slouží, je na něm nově tužka a popis “Nová zpráva”. To platí v případě, kdy je uživatel na začátku dané karty. Jakmile začne rolovat dolů, tlačítko se zmenší do podoby kroužku s tužkou. Uvidíme, jaký osud bude mít staré barevné plus v dalších Google aplikacích. Je k nalezení například v poznámkovém nástroji Keep. Google se evidentně snaží uživatelům ještě více zjednodušit orientaci v aplikacích. Účel obyčejného znaménka plus nemusí být v některých případech úplně jasný. Upravené tlačítko pro vytvoření zprávy v aplikaci Gmail může být první vlaštovkou další vlny změn.

Přišlo vám v některých Google aplikacích tlačítko “plus” matoucí?