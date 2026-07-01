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Gmail budete moci brzy prohledat hlasem. Místo klikání stačí položit dotaz

  • Google začal testovat Gmail Live na Androidu i iOS — schránku s ním prohledáte hlasem, jako byste mluvili s Gemini
  • Funkce zamíří v létě jen k předplatitelům Google AI Pro a Ultra, tedy od 549,99 Kč měsíčně
  • Otázkou zůstává podpora češtiny, kterou Google u konverzačních AI nástrojů zatím neslíbil

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
1.7.2026 14:00
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gemini live gmail jpg

Google pokračuje v tažení, během kterého cpe svého asistenta Gemini do každé aplikace, kde to jen trochu dává smysl. Po asistentovi v reproduktoru a dalších službách teď přichází na řadu e-mail. Gmail Live, představený minulý měsíc na konferenci I/O, vstoupil do testování na Androidu a iOS a slibuje, že schránku prohledáte pouhým hlasem.

Jak Gmail Live funguje

Představte si Gemini Live, ale vyladěné výhradně na e-maily. Místo zdlouhavého ručního hledání položíte dotaz nahlas a asistent vám odpoví. Po klepnutí na ikonu Live se otevře celoobrazovkové rozhraní, kde Google nabízí ukázkové dotazy typu „jaké mám nadcházející cestovní termíny?“ nebo „co je nového u mých posledních objednávek?“. Okraj displeje se rozsvítí modře, váš příkaz se přepisuje a odpověď se zároveň přečte nahlas i zobrazí na obrazovce, včetně možnosti otevřít původní e-mail.

Gmail Live 3
Gmail Live 2

Kdo nechce na telefon mluvit, má k dispozici i textovou obdobu. Vyhledávací pole Ask Gmail umí přijímat dotazy v přirozeném jazyce a vrací na ně AI přehledy. V praxi tak jde o dvě varianty téhož nápadu — najít informaci ve schránce, aniž byste museli ručně procházet desítky zpráv.

Háček je v ceně a jazyku

Tady přichází méně příjemná část. Gmail Live nebude zdarma. Po skončení testování zamíří jen k předplatitelům tarifů Google AI Pro a Ultra. V Česku to v praxi znamená 549,99 Kč měsíčně za nejlevnější variantu Pro, případně 2 999,99 Kč za odlehčenou Ultra a 5 500 Kč za plnou verzi. Hlasové vyhledávání ve schránce si tedy budete muset připlatit.

logo google gemini na pozadi s penezi ai ilustrace
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Druhý otazník visí nad češtinou. Google u funkcí Gemini pro Gmail dlouhodobě uvádí, že jsou dostupné jen ve vybraných jazycích, a zkušenost s jeho dalšími konverzačními nástroji ukazuje, že česká lokalizace nebývá při startu samozřejmostí. Jestli a kdy Gmail Live rozmluví česky, zatím není jasné.

Mluvili byste na svou e-mailovou schránku, nebo vám klasické vyhledávání bohatě stačí?

Zdroj: 9to5Google

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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