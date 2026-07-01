Gmail budete moci brzy prohledat hlasem. Místo klikání stačí položit dotaz Hlavní stránka Zprávičky Google začal testovat Gmail Live na Androidu i iOS — schránku s ním prohledáte hlasem, jako byste mluvili s Gemini Funkce zamíří v létě jen k předplatitelům Google AI Pro a Ultra, tedy od 549,99 Kč měsíčně Otázkou zůstává podpora češtiny, kterou Google u konverzačních AI nástrojů zatím neslíbil Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Google pokračuje v tažení, během kterého cpe svého asistenta Gemini do každé aplikace, kde to jen trochu dává smysl. Po asistentovi v reproduktoru a dalších službách teď přichází na řadu e-mail. Gmail Live, představený minulý měsíc na konferenci I/O, vstoupil do testování na Androidu a iOS a slibuje, že schránku prohledáte pouhým hlasem. Jak Gmail Live funguje Háček je v ceně a jazyku Jak Gmail Live funguje Představte si Gemini Live, ale vyladěné výhradně na e-maily. Místo zdlouhavého ručního hledání položíte dotaz nahlas a asistent vám odpoví. Po klepnutí na ikonu Live se otevře celoobrazovkové rozhraní, kde Google nabízí ukázkové dotazy typu „jaké mám nadcházející cestovní termíny?“ nebo „co je nového u mých posledních objednávek?“. Okraj displeje se rozsvítí modře, váš příkaz se přepisuje a odpověď se zároveň přečte nahlas i zobrazí na obrazovce, včetně možnosti otevřít původní e-mail. Kdo nechce na telefon mluvit, má k dispozici i textovou obdobu. Vyhledávací pole Ask Gmail umí přijímat dotazy v přirozeném jazyce a vrací na ně AI přehledy. V praxi tak jde o dvě varianty téhož nápadu — najít informaci ve schránce, aniž byste museli ručně procházet desítky zpráv. Háček je v ceně a jazyku Tady přichází méně příjemná část. Gmail Live nebude zdarma. Po skončení testování zamíří jen k předplatitelům tarifů Google AI Pro a Ultra. V Česku to v praxi znamená 549,99 Kč měsíčně za nejlevnější variantu Pro, případně 2 999,99 Kč za odlehčenou Ultra a 5 500 Kč za plnou verzi. Hlasové vyhledávání ve schránce si tedy budete muset připlatit. Google v Česku zlevnil předplatné AI Ultra. Zavedl i novou úroveň za 3 tisíce korun Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Druhý otazník visí nad češtinou. Google u funkcí Gemini pro Gmail dlouhodobě uvádí, že jsou dostupné jen ve vybraných jazycích, a zkušenost s jeho dalšími konverzačními nástroji ukazuje, že česká lokalizace nebývá při startu samozřejmostí. Jestli a kdy Gmail Live rozmluví česky, zatím není jasné. Mluvili byste na svou e-mailovou schránku, nebo vám klasické vyhledávání bohatě stačí? Zdroj: 9to5Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Gmail Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025