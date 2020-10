Přijde vám mobilní Gmail pomalý? Google plošně uvolnil “lehčí” verzi Go

11Americký Google celkem v tichosti zpřístupnil v databázi Obchod Play volně ke stažení aplikaci Gmail Go. Jde o odlehčenou verzi populárního e-mailového klienta. Podobně jako třeba Camera Go byla aplikace zpočátku určena slabším telefonům se systémem Android Go. Společnost se ale rozhodla v tomto případě přistoupit k plošnému zpřístupnění. I majitelé některých silnějších mobilů s “klasickým” Androidem tak mohou v případě zájmu ušetřit trochu paměti či výkonu a pracovat s jednodušší verzí této aplikace.

Gmail Go už je nyní přes Obchod Play volně ke stažení. Pokud máte kompatibilní telefon, můžete jej vyzkoušet. Velikost aplikace je jen 9,9 MB a je samozřejmě úsporná i při používání. Nemá například spodní panel integrovaných (pro někoho otravných) zkratek pro Google Chat nebo schůzky. Podle zpráv od uživatelů má také jednodušší grafické prostředí, sníženou obnovovací frekvenci a kontrastněji zvýrazněné některé prvky. Na první pohled ale není odlehčený Gmail příliš odlišný od toho plnohodnotného. Nabízí například i tmavý režim.

