Další “odlehčená” Google Go aplikace má 500 milionů stažení

Možná to ani nevíte, ale americký Google vydává v rámci série “Go” nejen odlehčenou a svižnější verzi celého systému Android, ale také několik stěžejních aplikací se stejnými vlastnostmi. Nachází uplatnění v těch nejlevnějších a nejméně technicky vybavených přístrojích. Mezi tyto aplikace patří například i e-mailový klient Gmail Go, který si nyní připsal velmi vysoký milník v databázi Obchod Play. 500 milionů stažení.

Z celkového hlediska jde o velmi úctyhodný počin, i když je aplikace předinstalována v Android Go telefonech. Ty se logicky starají o většinu stažení. Půl miliardy instalací a teoreticky i uživatelů je ale i tak pro nástroj, který je vlastně jen omezenější náhradou za plnohodnotnou Google aplikaci, rozhodně slušný výkon. A i majitelé výkonnějších telefonů po této aplikaci touží, což dokazuje i nevole rozpoutaná poté, co Google instalaci aplikace skrze Obchod Play omezil skutečně jen na velmi slabé mobily.

Pokud chcete aplikaci vyzkoušet, můžete sáhnout třeba po variantě na APK Mirror. V oficiálním obchodě se vám totiž s největší pravděpodobností stáhnout nepodaří, což zmíněnému číslu ještě přidává na důrazu. Gmail Go se s překonáním tohoto milníku vyrovnal například kolegům Google Maps Go a Google Go (základní vyhledávací aplikace).

Kterou Go aplikaci jste už vyzkoušeli?

