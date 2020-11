Kolik lidí je v obchoďáku? V případě Globusu vám odpoví aplikace

Mezi současná vládní omezení a nařízení související s bojem proti šíření koronaviru patří také omezení vstupu do prodejen. V některých případech se můžete setkat s tím, že vás ochranka u vstupu nepustí dovnitř, protože jednoduše bylo dosaženo limitu. Pro takové případy by bylo fajn alespoň vědět dopředu, jak na tom zrovna kapacita je, co říkáte? Tento nápad zrealizoval řetězec Globus, u nějž je aktuální naplnění kapacity obchodu uvedeno v aplikaci.

Aktuální volnou kapacitu v každém z těchto hypermarketů si lze zjistit v mobilní aplikaci Můj Globus a na webu www.globus.cz. Cílem je ušetřit zákazníkům čas i rozvrstvit návštěvnost napříč otevírací dobou mezi 7. a 21. hodinou. Globus šel obecně v rámci plnění opatření trochu jiným směrem než ostatní markety. Před jeho hypermarkety jsou instalované televizní obrazovky, které zobrazují aktuální kapacitu v budově. Před každým z hlavních vchodů stojí pracovníci s počítadly v mobilních zařízeních a součet zákazníků se promítá právě na obrazovky před hypermarkety.

„Technologie jsme propojili a údaje o aktuální kapacitě se zobrazují do naší mobilní aplikace a na web. Zákazníci si tak mohou kdykoliv ověřit, zda je v jejich hypermarketu volno, a to ještě před tím, než se do něj vypraví. Chceme, aby zákazníci ušetřili svůj čas a případně přijeli, jakmile nebude nákupní špička,“ popisuje mluvčí řetěze Globus Lutfia Volfová, jak je naplnění kapacity obchodu v aplikaci řešena.

Jak zatím vnímáte omezení vstupu do obchodů?