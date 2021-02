Známe oficiální datum globálního uvedení Xiaomi Mi 11 a MIUI 12.5

Těšíte se na chvíli, až bude nový vlajkový telefon od Xiaomi uveden i na celosvětový trh? Už to nebude dlouho trvat. Společnost oficiálně oznámila globální datum uvedení své novinky Xiaomi Mi 11 mimo hranice Číny. Dojde k tomu přesně za týden, tedy 8. února. Spekuluje se o tom, že by se snad mohly objevit i varianty Pro nebo Lite, nicméně o nich oficiální slovo nepadlo. Jak ale firma předvedla už vloni, rozhodně není něco takového vyloučeno. Zatím se neví ani nic o ceně, ale měla by být podobná sumě, za kterou se prodávalo loňské MI 10.

Společně s nejnovějším telefonem nejvyšší produktové řady Mi Xiaomi hodlá ukázat i novou verzi nadstavby MIUI. Nový telefon doprovodí systém MIUI 12.5. V jeho souvislosti se zatím mluví o dvou novinkách. Přímo v telefonu půjdou například skrývat ikony systémových aplikací. Mnohem zajímavější je ale nové prostředí MIUI+, které by (stejně jako třeba aplikace Můj telefon u Samsungu) měla po připojení Windows poskytovat možnost spouštět aplikace z telefonu na monitoru. Datum uvedení Xiaomi Mi 11 a nadstavby MIUI 12.5 pro globální trh není daleko, tak se brzy dočkáme konkrétních ukázek.

Kolik by u nás mohl model Mi 11 nakonec stát?

