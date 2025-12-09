Tohle je nejlevnější notebook s RTX 5070! Má 165Hz displej, překvapivě dobré repráky a pohodlnou klávesnici Hlavní stránka Zprávičky GIGABYTE Gaming A16 s RTX 5070 spadl z 36 990 Kč na 28 966 Kč s kódem ALZADNY5 Nejlevnější notebook s RTX 5070 na českém trhu, ale TGP jen 85 W znamená nižší výkon než konkurence Zahraniční recenze hodnotí 80/100 – solidní základ, ale velmi hlasitý (54 dB) pod zátěží Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.12.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Hledáte nejlevnější notebook s RTX 5070 na českém trhu? GIGABYTE Gaming A16 s kódem ALZADNY5 stojí 28 966 Kč, což je o osm tisíc méně než původních 36 990 Kč. Za tuto cenu dostáváte 16palcový herní notebook s Intel Core i7-13620H (starší generace, ale pro hry stačí), 16 GB RAM, 1TB SSD a 165Hz IPS displejem. Papírově vypadá skvěle, ale zahraniční recenze z Notebookcheck odhaluje kompromisy. Hlavní problém: slabé TGP a extrémní hluk RTX 5070 má TGP jen 85W (včetně Dynamic Boost), zatímco konkurence nabízí 100-115W. Výsledek? V testech dostal Gaming A16 o 7 % nižší skóre než průměr RTX 5070 notebooků a v některých hrách byl jen o pár procent rychlejší než levnější Lenovo LOQ 15 s RTX 5060. Ve Full HD zvládne moderní hry na ultra (Cyberpunk 2077: 82 FPS, Baldur’s Gate 3: 103 FPS), ale v QHD+ rozlišení už musíte zapnout DLSS. Kritický problém je hlasitost pod zátěží: 54-55 dB – to je jako vysavač na nižší stupeň. V idle režimu je notebook tichý (25-27 dB), ale při hraní budete potřebovat sluchátka. Většina konkurentů je o 5-10 dB tišší. Co funguje a co chybí Pozitiva: Výdrž baterie je nadprůměrná (7,5 hodiny při prohlížení webu), rozšiřitelnost je skvělá (dva sloty RAM, dva sloty M.2 SSD – oba s jedním volným místem), reproduktory jsou překvapivě dobré a klávesnice s 1,7mm zdvihem je pohodlná. Zápory: Jen 8 GB VRAM – za dva roky bude málo pro AAA hry na ultra, SSD při dlouhém zatížení throttluje, chybí Thunderbolt/USB 4 a na okrajích displeje je vidět zkreslení. CHCI GIGABYTE NOTEBOOK Pro koho to je Za 28 966 Kč je to nejlevnější RTX 5070 notebook v Česku. Pokud chcete grafiku RTX 50 série s DLSS 4 a Frame Generation a nosíte sluchátka (kvůli hluku), dává to smysl. Ale musíte akceptovat nižší výkon kvůli 85W TGP a starší procesor. Gaming A16 je kompromis pro rozpočtově omezené hráče – za původních 36 990 Kč by to byla špatná volba, za 29 tisíc je to přijatelné, pokud vám hluk nevadí a hrajete ve Full HD. CHCI GIGABYTE NOTEBOOK Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Notebook nVidia slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.