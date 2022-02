GeForce NOW slaví 2 roky a vydává při tom tyto nové hry

Přesně 4. února uběhly dva roky od chvíle, kdy byla (po letech testování) spuštěna videoherní platforma Nvidia GeForce NOW. U příležitosti tohoto jubilea zamířily do nabídky další zajímavé hry, kterým vévodí titul Dying Light 2 Stay Human. Jedna z nejočekávanějších her letošního roku vyšla přesně v den výročí. První únorový den do služby zamířily také hry Life Is Strange Remastered, Life Is Strange: Before The Storm Remastered a Warm Snow.

Nové hry v GeForce NOW pro únor 2022

Kromě čtyř zmíněných her se v druhém měsíci roku 2022 do GeForce NOW podívá ještě dalších 26 titulů. Najdete je v přiloženém seznamu na obrázku a patří mezi ně například Escape Simulator, Haven, Sins Of A Solar Empire: Rebellion nebo Valley. U některých her je rovnou datum plánovaného přidání, jiné ale zatím přesný termín nemají.

NVIDIA GeForce NOW NVIDIA

Vloni slavila služba GeForce NOW své výročí zpřístupněním hraní v prohlížeči Chrome. Společnost Nvidia se nedávno předvedla při aktualizaci zařízení SHIELD.

Na které uvedené hry si brousíte zuby ovladač?

Zdroj: aheadlines