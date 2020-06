Dobrá zpráva pro fanoušky emoji. Google klávesnice jim zavádí nový panel

Jestli patříte mezi fanoušky grafických reakcí neboli emoji (tak bychom nazvali asi každého, kdo je alespoň párkrát denně použije), tato zpráva vás potěší. Google klávesnice Gboard testuje novou funkci, která na její horní straně zapíná nový panel právě pro tyto oblíbené komunikační prvky. V této liště se mají objevovat nejoblíbenější emoji. Zatím ale není úplně jasné, jestli na základě používání konkrétním uživatelem, nebo ty obecně nejpopulárnější. Snad to první. Funkce byla v nastavení aplikace zpozorována už během dubna, teď už máme možnost emoji panel v Gboard klávesnici vidět v akci.

Na přiložených obrázcích je vidět, že lišta zase o něco více zvětšuje celkovou plochu klávesnice. To se samozřejmě nemusí všem líbit a mnozí by to i kompletně nenáviděli. Ale nebojte, panel půjde pochopitelně vypnout. Kromě tlačítka pro vypnutí, ke kterému se dá přejet tažením do boku, nabídne tento nový panel v Gboard také ikonu pro přístup ke všem dostupným emoji. To je trochu zvláštní rozhodnutí, jelikož se stejná ikona nachází na klávesnici vlevo dole. Na stejném místě se nicméně dá otevřít i nabídka s posledními použitými emoji, které se mohou s těmi nahoře v podstatě krýt. Třeba ale někomu přijde ušetřený pohyb palcem vhod. Nová podoba klávesnice s panelem byla zatím zpozorována jen v komunikátoru Zprávy od Google. Než (jestli vůbec) vyrazí na další místa, možná ještě dozná nějakých změn.

