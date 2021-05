To, že by Wear OS potřeboval výraznější update není žádným velkým tajemstvím a stejný názor mají uživatelé po celém světě. Oproti watchOS u Apple Watch nebo Tizen od Samsungu hodinky s Wear OS v mnohem zaspávají, ovšem nyní po několika letech Google do Wear OS přidává zcela novou aplikaci – Gboard. Jde o zmenšenou verzi oblíbené Google klávesnice pro Android telefony, která má usnadnit komunikaci mezi telefonem a vašim zápěstím.

Google představil Gboard pro Wear OS

Poslední větší aktualizace co se klávesnice týče jsme se dočkali někdy před pěti lety. Nová klávesnice pro Wear OS je vůbec poprvé označena jako Gboard a přináší mnoho užitečných vylepšení. Pro uživatele, kteří reagují na notifikace, hledají aplikace v Google Play či konají jiné úkony vyžadující klávesnici to je obrovská zpráva. Nová klávesnice zachovává gesta z té původní, přináší možnost pro diktování a také plnohodnotnou QWERTY klávesnici, která má však jednodušší uživatelské rozhraní.

Návrhy slov nyní můžete posouvat v horní části displeje a během psaní textu uvidíte slova, na které můžete klepnout. Google potvrdil, že klávesnice podporuje několik jazyků (včetně českého). je to skvělá zpráva pro všechny nadšence do wearables technologií. Jsme velice zvědaví na to, s čím se Google chystá ohromit v nadcházející Wear OS aktualizaci. Toto by mohl být takový první malý krůček. Nová Gboard je již nyní dostupná. Stačí na vašem Wear OS zařízení v Obchodě Play vyhledat “Gboard” a aplikaci aktualizovat.

Jak reagujete na notifikace u chytrých hodinek?