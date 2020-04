V Google klávesnici Gboard se testuje chytré vkládání zkopírovaného textu

Google po krátké době opět testuje novinky ve své nativní klávesnici Gboard. Po velmi zvláštním pokusu dostat na mezerník své logo přišel Google s něčím, co je naopak velmi důvtipné a přínosné. U úzké skupiny uživatelů klávesnice Gboard se objevila testovací verze funkce, která novým způsobem usnadňuje vkládání zkopírovaného textu. K již známému systému s dlouhým podržením přibude možná brzy jedno nové. Intuitivní a rychlé. Zkopírovaný text se v novince zobrazuje v horním panelu nad klávesnicí a čeká na vhodný moment pro vložení.

Zkopírování či vyjmutí textu by mělo probíhat stejně. Tedy pomocí výběru dlouhým stisknutím a kliknutím na požadované tlačítko. Pro vkládání textu ale už není nutné opakovat dlouhý stisk, Gboard ve své nově testované podobě nabídne obsah uložený ve schránce ve zmíněném panelu. V něm se přitom zkopírovaný text objeví pouze tehdy, pokud to dává logicky smysl. Pokud vykopírumeme například URL adresu, tak je k rychlému vložení nabídnuta třeba ve vyhledávacím řádku prohlížeče, ale neukáže se například v poli pro uživatelské jméno. Tam by pochopitelně byla URL v drtivé většině případů k ničemu. Trvalé zobrazování zkopírovaného textu v horním panelu klávesnice by také nebylo úplně vhodné. Tento obsah totiž zakrývá funkční ikony, které se na tomto místě běžně nacházejí.

Testovaná novinka má dále jednu výhodu a nevýhodu. Mezi pozitivní zprávy určitě patří, že je tato funkce citlivá k heslům. V případě jejich kopírování se v Gboard náhledu objevují pouze tečky namísto konkrétních znaků. Nevýhoda (třeba oproti klávesnici v iOS) je ale neudržení zkopírované informace pro více použití. Jakmile takto text jedním kliknutím někam vložíte, v řádku se již podruhé neobjeví. Když tedy budeme chtít poslat jednu adresu více lidem třeba v Messengeru, musíme se pro další vkládání spolehnout na tradiční metodu. Ale kdo ví, třeba toto omezení ještě zmizí. Zatím není vůbec jasné, kdy a v jaké podobě se intuitivní vkládání textu v Gboard klávesnici objeví. Za nás jde ale určitě o super nápad. Novinka je hlášena u verze 9.3.8.306379758-beta a je nutné mít v nastavení klávesnice zapnutou Schránku

Zdroj: 9to5