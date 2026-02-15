Dětské hodinky Garmin zlevnily pod 2 tisíce! Mají extrémně dlouhou výdrž Hlavní stránka Zprávičky Garmin vívofit jr. 3 je dětský fitness náramek s motivem Black Panther a výdrží baterie celý rok Počítá kroky, monitoruje spánek a umožňuje rodičům nastavovat úkoly a odměny přes aplikaci S kódem ALZADNY10 stojí 1 611 Kč místo původních 1 790 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Jak přimět dítě, aby se víc hýbalo? Garmin vívofit jr. 3 to řeší gamifikací – kroky se mění v body, splněné úkoly odemykají hry a motivem je oblíbený superhrdina. Náramek je na trhu od roku 2020, ale stále patří k nejoblíbenějším dětským trackerům. Rok bez nabíjení Hlavní výhoda oproti chytrým hodinkám: výměnná baterie vydrží celý rok. Prostě funguje. „Nemusí se nabíjet, uvidíme jak dlouho vydrží baterka – podle návodu prý jeden rok,“ potvrzuje zákazník. Voděodolnost 5 ATM znamená, že náramek přežije mytí rukou, sprchování i plavání v bazénu. Pro aktivní dítě je to nutnost. Rodičovská kontrola přes aplikaci V aplikaci vívofit jr. mohou rodiče nastavovat úkoly („vyčisti si zuby“, „ukliď pokoj“) a odměny za jejich splnění. Praktické využití popisuje jeden zákazník: „Dají sa nastaviť presné časy, kedy deťom pripomenie nejakú aktivitu – používame na pripomenutí času odchodu z družiny.“ Synchronizace funguje přes Bluetooth s iOS i Androidem. Pozor: náramek používá vlastní aplikaci vívofit jr., ne plnohodnotný Garmin Connect. Pro děti to stačí, ale rodiče zvyklí na Garmin ekosystém mohou být překvapeni. Malý displej, špatná čitelnost Displej o úhlopříčce 0,78″ je pro dospělého maličký, pro dětskou ruku ale odpovídající. Problém je čitelnost: „Slabo svítí, na odčítanie času je ich treba stlačiť a aj tak to nie je úplne dobre viditeľné,“ stěžuje si zákazník. Jiná recenzentka náramek kvůli malému displeji rovnou vrátila. Transflektivní MIP displej šetří baterii, ale za cenu horšího podsvícení. Náramek nemusí vydržet věčně Jeden zákazník hlásí, že se náramek po roce roztrhal a hodinky neudržel v pouzdře. Při ceně pod dva tisíce a intenzivním dětském používání to není úplně překvapivé, ale počítat s tím musíte. Náhradní řemínky se dají koupit, takže to není konec světa. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 1 790 Kč a teď s kódem ALZADNY10 stojí 1 611 Kč. V roce 2020 při uvedení stál 2 499 Kč, takže cena postupně klesá. Hodnocení 4,6 z 5 od 57 zákazníků je solidní. Pro menší děti, které ještě nepotřebují plnohodnotné chytré hodinky, je vívofit jr. 3 rozumná volba – motivuje k pohybu, učí zodpovědnosti a vydrží rok bez nabíjení. Nosí vaše děti fitness náramek nebo chytré hodinky? Pomáhá jim to s pohybem? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytré hodinky Garmin slevy wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024