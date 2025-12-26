Garmin Vivoactive 6 už zlevnily pod 6 tisíc! Mají chytrý budík, lepší běžecké funkce a výdrž až 11 dní Hlavní stránka Zprávičky Garmin Vivoactive 6 v růžovém provedení Pink Dawn nyní stojí na Alze 5 841 Kč místo původních 8 190 Kč Hodinky nabízejí 1,2" AMOLED displej, výdrž až 11 dní a více než 80 sportovních režimů Nechybí bezkontaktní platby Garmin Pay, chytrý budík ani pokročilé běžecké funkce včetně PacePro Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Sportovní hodinky Garmin Vivoactive 6 přišly na český trh v dubnu letošního roku s cenou 8 190 Kč. Nyní se jeden z barevných modelů dostal pod hranici 6 tisíc korun, což z něj dělá zajímavou volbu pro ty, kteří hledají kvalitní sportovní hodinky s bohatou výbavou za rozumnou cenu. Růžový model za necelých 6 tisíc Konkrétně jde o variantu Metallic Pink Dawn s růžovým silikonovým řemínkem, kterou Alza aktuálně nabízí za 5 841 Kč. Oproti dubnové startovací ceně tak ušetříte téměř 2 400 Kč, což představuje slevu přibližně 29 %. Ostatní barevné varianty se prodávají o něco dráž – černá Slate za 6 111 Kč a zelená Jasper Green za 6 021 Kč. AMOLED displej a solidní výdrž Dominantou hodinek je 1,2″ AMOLED panel s rozlišením 390×390 pixelů, který chrání sklíčko Corning Gorilla Glass 3. Displej nabízí dobrou čitelnost i na přímém slunci a volitelný režim always-on. Pouzdro o průměru 42,2 mm je vyrobeno z polymeru vyztuženého vlákny s hliníkovým rámečkem, celková hmotnost včetně řemínku činí 36 gramů. CHCI GARMIN VIVOACTIVE 6 Výdrž baterie dosahuje až 11 dní v režimu chytrých hodinek, případně 5 dní s trvale zapnutým displejem. V režimu GPS vydrží hodinky fungovat až 21 hodin. Pro nabíjení slouží originální kabelová nabíječka Garmin. Více než 80 sportovních režimů Garmin Vivoactive 6 nabízí přes 80 předinstalovaných sportovních profilů zahrnujících běh, cyklistiku, plavání, silový trénink, jógu, pilates nebo golf. Pro přesné určení polohy slouží podpora satelitních systémů GPS, GLONASS, Galileo, QZSS a BeiDou. Vodotěsnost 5 ATM umožňuje plavání v bazénu i otevřené vodě. Běžci ocení funkci PacePro, která pomáhá vytvořit strategii tempa pro konkrétní trasu s ohledem na výškový profil. Hodinky také měří dynamiku běhu přímo ze zápěstí – kadenci, délku kroku nebo dobu kontaktu se zemí. K dispozici je i běžecký trenér Garmin Coach s adaptivními tréninkovými plány. Zdravotní funkce a chytrý budík Hodinky průběžně sledují srdeční tep, saturaci krve kyslíkem pomocí pulzního oxymetru, stres, dechovou frekvenci a kvalitu spánku. Funkce Body Battery ukazuje úroveň energie během dne a pomáhá zjistit, kdy je vhodný čas na aktivitu a kdy na odpočinek. Zajímavou novinkou šesté generace je chytrý budík. Ten analyzuje fáze spánku a může vás probudit až 30 minut před nastaveným časem, pokud vyhodnotí, že je to vhodnější moment. Ranní zpráva pak nabídne přehled o kvalitě spánku, regeneraci a stavu variability srdeční frekvence. Platby a hudba na zápěstí Díky bezkontaktním platbám Garmin Pay můžete v obchodech platit přímo hodinkami bez nutnosti vytahovat telefon či peněženku. Interní úložiště o kapacitě 8 GB pojme tisíce skladeb ze služeb Spotify, Deezer nebo YouTube Music, které si pak můžete přehrávat i bez spárovaného telefonu. Po propojení s aplikací Garmin Connect na iPhone nebo Android telefonu se na displeji zobrazují notifikace, příchozí hovory a u Androidu lze i odpovídat na zprávy. Díky platformě Connect IQ si můžete stáhnout další ciferníky, aplikace či datová pole. Pro koho jsou hodinky vhodné Garmin Vivoactive 6 cílí především na aktivní uživatele, kteří chtějí sledovat své sportovní výkony i zdravotní metriky bez nutnosti investovat do dražších modelů řady Venu nebo Forerunner. Růžová varianta Pink Dawn osloví zejména ženy hledající sportovní hodinky s elegantním vzhledem. KOUPIT GARMIN VIVOACTIVE 6 Oproti konkurenci v podobě Apple Watch SE nebo Samsung Galaxy Watch FE nabízí Vivoactive 6 výrazně delší výdrž baterie a propracovanější sportovní funkce. Chybí jim však EKG nebo hlasový asistent. Pro běžce, cyklisty nebo plavce, kteří zároveň chtějí sledovat zdraví a mít chytré funkce na zápěstí, jde za současnou cenu o zajímavou volbu. Zaujala vás aktuální cena hodinek Garmin Vivoactive 6? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Garmin Sleva Sportovní hodinky