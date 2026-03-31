Garmin Instinct E jsou dvakrát levnější než loni! Vydrží dva týdny a potěší odolností Hlavní stránka Zprávičky Garmin Instinct E jsou outdoorové GPS hodinky s výdrží až 14 dní, vojenskou odolností MIL-STD-810 a vodotěsností 10 ATM Varianta Electric lime s twilight páskem (40 mm) je na Heurece od 3 641 Kč místo původních 7 490 Kč (sleva přes 51 %) Nabízejí GPS/GLONASS/Galileo navigaci, měření srdečního tepu, pulzní oxymetr a desítky sportovních profilů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.3.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Garmin Instinct patří mezi nejoblíbenější outdoorové hodinky na trhu – a nová řada E přináší klíčové funkce za dostupnější cenu. Varianta Electric lime s twilight páskem v 40mm provedení aktuálně startuje na Heurece od 3 641 Kč, což je více než poloviční cena oproti původním 7 490 Kč. Pro zájemce o odolné GPS hodinky s dlouhou výdrží baterie je to zajímavá příležitost. OBJEDNAT INSTINCT E Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte odolné outdoorové hodinky s GPS, dlouhou výdrží a zdravotními funkcemi bez nutnosti platit za AMOLED displej.⚠️ Zvažte, pokud preferujete barevný AMOLED displej nebo potřebujete NFC platby – ty Instinct E nenabízí.💡 Za 3 641 Kč dostáváte hodinky s vojenskou odolností, 14denní výdrží a kompletní sadou sportovních funkcí – to je výjimečný poměr cena/výkon. Proč jsou Garmin Instinct E zajímavé Řada Instinct E je cenově dostupnější alternativa k modelům Instinct 3. Garmin u ní sáhl k úsporám na správných místech – namísto AMOLED displeje zde najdete osvědčený monochromatický transflektivní MIP panel, který je skvěle čitelný na přímém slunci a výrazně šetří baterii. Odolnost a jádro funkcí zůstaly zachovány. Hodinky splňují vojenskou normu MIL-STD-810 pro odolnost proti nárazům, teplotním výkyvům a vibracím. K tomu přidejte vodotěsnost 10 ATM (potápění do 100 metrů) a displej krytý chemicky tvrzeným sklem. To je kombinace, která zvládne turistiku, běh v dešti i plavání v bazénu. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Výdrž baterie až 14 dní v režimu chytrých hodinek je jedna z hlavních předností. V GPS režimu vydrží hodinky až 21 hodin, v úsporném GPS režimu dokonce 43 hodin. Pro vícedenní túry bez možnosti nabíjení je to zásadní parametr. Nabíjení probíhá přes originální kabel Garmin. Navigace využívá GPS, GLONASS i Galileo – kombinace více satelitních sítí zajišťuje přesnější polohu i v členitém terénu nebo hustém lese. K tomu jsou k dispozici tříosý kompas a barometrický výškoměr, takže se zorientujete i bez mobilního signálu. Ze zdravotních funkcí Instinct E nabízejí měření srdečního tepu ze zápěstí (nepřetržitě), pulzní oxymetr (Pulse Ox) pro sledování okysličení krve, sledování spánku včetně skóre kvality, měření stresu a variability srdečního tepu (VST). Pro ženy je k dispozici sledování menstruačního cyklu. KOUPIT OD 3 641 KČ Praktická stránka: sport, notifikace, každodenní použití Hodinky nabízejí desítky sportovních profilů – běh (venku i na pásu), cyklistika, plavání v bazénu i ve volné vodě, turistika, lyžování, fitness aktivity (HIIT, silový trénink, jóga) a mnoho dalších. Po spárování s telefonem (Android nebo iPhone) přijímáte notifikace z mobilu – hovory, SMS, e-maily, zprávy z aplikací. Rozměry 40 × 40 × 13,6 mm a hmotnost 41 gramů dělají z této varianty vhodnou volbu pro menší zápěstí. Silikonový řemínek v kombinaci Electric lime / twilight je výrazný a sportovní. Pokud preferujete neutrálnější vzhled, existuje i černá varianta. Bezpečnostní funkce zahrnují detekci nehod a funkci Asistence – při aktivaci odešlou hodinky vaši polohu předem nastaveným kontaktům. Platforma Connect IQ umožňuje stahovat další ciferníky, datová pole a aplikace z obchodu Garmin. Kdy to smysl nedává Pokud chcete barevný AMOLED displej, musíte sáhnout po dražší řadě Instinct 3 AMOLED. Monochromatický MIP panel Instinct E je sice skvěle čitelný na slunci, ale graficky není tak atraktivní. Také NFC platby (Garmin Pay) zde chybí – pokud platíte hodinkami, je to pro vás zásadní omezení. Instinct E také nemá vestavěnou LED svítilnu, která je u Instinct 3 praktickým bonusem. A pokud potřebujete mapy přímo v hodinkách nebo pokročilejší navigační funkce, budete muset hledat v řadě Fenix nebo Epix. Verdikt: pro koho se to vyplatí Garmin Instinct E jsou ideální volba pro outdoorové nadšence, běžce a turisty, kteří chtějí spolehlivé GPS hodinky s dlouhou výdrží a vojenskou odolností, ale nepotřebují AMOLED displej ani NFC platby. Za 3 641 Kč (varianta Electric lime / twilight, 40 mm) dostáváte hodinky, které by ještě nedávno stály přes 7 000 Kč – a funkčně pokrývají vše podstatné od navigace přes zdravotní monitoring až po desítky sportovních profilů. CHCI GARMIN INSTINCT Používáte hodinky Garmin, nebo dáváte přednost jiné značce? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 