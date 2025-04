Garmin Instinct 3 dorazí ve vylepšené verzi! Omylem ji ukázal samotný výrobce

Začátkem letoška se na český trh dostaly sportovní hodinky Garmin Instinct 3, které cenou spadají do střední třídy a zájemcům přináší odolnou konstrukci i spoustu užitečných funkcí pro sledování aktivity i zdraví. Zdá se, že se stejně jako u předchozí generace dočkáme i vylepšené verze Tactical, která dodá další specializované funkce. Omylem ji ukázal samotný Garmin.

Skládačka se postupně dotváří

Puzzle týkající se Garmin Instinct 3 Tactical se poprvé začalo skládat v únoru, kdy se na internetu objevila fotografie hodinek na zápěstí influencera. Hodinky se na ní vystavovaly s MIP displejem, který je charakteristický skvělou čitelností na slunci a menší energetickou náročností, jež prodlužuje celkovou výdrž hodinek. Také se potvrdilo, že nejméně jedna verze s MIP panelem nabídne podporu solárního nabíjení.

Jak si nicméně všimli bystří fanoušci Garminu na sociální síti Reddit, samotný výrobce hodinky předvedl už v dříve uveřejněné tiskové zprávě týkající se modelu Tactix 8, a to s barevným AMOLED displejem. Stejně jako u základního modelu Instinct 3 si tak budou moct spotřebitelé vybrat mezi obrazovkou s pěknými barvami a praktičtějším, i když pouze dvoubarevným panelem.

Garmin Tactix 8 (vlevo) a Garmin Instinct 3 Tactical AMOLED (vpravo)

Už brzy s vojenskými funkcemi

Když už Garmin poskytnul Instinct 3 Tactical vybraným jedincům k testování a připravil pro ně tiskové materiály, nemůžeme být od vydání příliš vzdáleni. Server Notebookcheck předpokládá, že bychom se mohli dočkat zkraje léta.

Co se funkcí týče, úniky zatím nic konkrétního neprozradily, ale můžeme se ohlédnout za modely Instinct 2 a odtušit, co by Tactical verze mohla nabídnout. Těšit se s nejvyšší pravděpodobností můžeme na vychytávky, jako je režim nočního vidění, Stealth Mode (vypíná bezdrátovou komunikaci), Kill Switch (na jedno kliknutí smaže všechna data z hodinek), Jumpmaster Mode (specializovaný režim pro skok padákem) nebo třeba zelené světlo svítilny pro méně nápadný pohyb v noci.

Pořídili byste si Garmin Instinct 3 Tactical?

Zdroje: Notebookcheck, Reddit, Gadgets and Wearables, Lowyat