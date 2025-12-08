Tento model Garmin Instinct 3 nikdy nebyl levnější! Nabíjí se ze sluníčka a má pěkné černo-oranžové tělo Hlavní stránka Zprávičky Garmin Instinct 3 50mm Solar v černé variantě klesly na historicky nejnižší cenu 8 590 Kč Hodinky při uvedení stály 11 290 Kč, aktuální sleva tak činí téměř 2 700 Kč Robustní outdoorové hodinky nabízejí solární dobíjení pro teoreticky neomezenou výdrž baterie Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.12.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste přemýšleli o pořízení outdoorových hodinek od Garminu, právě teď se naskýtá zajímavá příležitost. Model Garmin Instinct 3 50mm Solar v černém provedení s páskem Charcoal se dostal na historicky nejnižší cenu 8 590 Kč. Při uvedení na trh přitom hodinky stály 11 290 Kč, aktuálně tak ve srovnání s původní cenou ušetříte 2 700 Kč. Solární dobíjení pro neomezenou výdrž Hlavním lákadlem modelu Instinct 3 Solar je bezesporu sklíčko Power Glass se solárním dobíjením. V režimu chytrých hodinek Garmin udává výdrž až 40 dní, respektive teoreticky neomezenou při dostatečném pobytu na slunci. Výrobce počítá s celodenním nošením a třemi hodinami venku denně při intenzitě světla 50 000 luxů. V režimu GPS vydrží hodinky pracovat až 60 hodin, se solárním dobíjením pak až 260 hodin. Hodinky disponují 1,1palcovým monochromatickým MIP displejem s rozlišením 176 × 176 pixelů, který je dobře čitelný i na přímém slunci. Pouzdro o rozměrech 50 × 50 × 14,4 mm váží 58 gramů a je vyrobeno z polymeru vyztuženého vlákny s hliníkovou lunetou. Vodotěsnost 10 ATM umožňuje plavání i potápění. Vícepásmová GPS a vestavěná svítilna Instinct 3 Solar využívá vícepásmový GPS přijímač s technologií SatIQ, která automaticky vyvažuje přesnost určování polohy a spotřebu energie. Hodinky podporují systémy GPS, GLONASS, Galileo a další. Praktickým doplňkem je vestavěná LED svítilna s nastavitelným jasem a možností přepnutí mezi bílým a červeným světlem. CHCI GARMIN INSTINCT 3 K dispozici jsou také ABC senzory – barometrický výškoměr, kompas a teploměr. Nechybí ani bezkontaktní platby Garmin Pay, chytrá oznámení ze spárovaného telefonu nebo možnost ovládání hudby. Zdravotní a sportovní funkce Hodinky měří srdeční tep ze zápěstí nepřetržitě ve dne i v noci, nabízejí pulzní oxymetr pro sledování nasycení krve kyslíkem a pokročilé sledování spánku včetně detekce zdřímnutí. K dispozici je také funkce Body Battery pro sledování energetických rezerv těla, měření stresu nebo variability srdečního tepu (VST). Sportovně zaměření uživatelé ocení desítky přednastavených profilů aktivit – od běhu, cyklistiky a plavání přes lyžování až po golf nebo bojová umění. Hodinky poskytují funkce jako VO2 Max, doporučené tréninky, dobu regenerace nebo sledování tréninkové zátěže. Bezpečnostní prvky zahrnují detekci nehod a funkci LiveTrack pro sdílení polohy v reálném čase. Pro koho jsou hodinky vhodné? Garmin Instinct 3 Solar cílí především na outdoorové nadšence a sportovce, kteří hledají robustní hodinky s dlouhou výdrží baterie. Ocení je běžci, turisté, cyklisté i plavci. Díky solárnímu dobíjení jsou ideální volbou pro ty, kdo tráví hodně času venku a nechtějí se starat o časté nabíjení. Monochromatický displej sice nenabídne barevné zobrazení jako AMOLED verze, ale na oplátku poskytuje výrazně delší výdrž a parádní čitelnost. KOUPIT GARMIN INSTINCT 3 Zaujaly vás Garmin Instinct 3 Solar za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Garmin Garmin Instinct Sleva Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024