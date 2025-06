Dočkáme se chytřejší navigace? Hodinky Garmin možná dostanou Mapy Google

Vypadá to, že majitelé hodinek Garmin by se mohli brzy dočkat významného vylepšení v oblasti navigace. V nejnovější verzi aplikace Mapy Google byly objeveny řetězce kódu odkazující na „Garmin Watch Settings“, což naznačuje, že Google pracuje na nativní integraci své populární mapové služby s hodinkami Garmin. Tato informace se dostala na veřejnost poté, co ji na Redditu sdílel jeden z uživatelů.

Jak by mohla integrace fungovat?

Na hodinkách s Wear OS 3 a novějšími verzemi umožňují Mapy Google uživatelům spustit navigaci na spárovaném telefonu s Androidem a zrcadlit trasu na chytré hodinky. Toto nastavení poskytuje navigaci v reálném čase, odhadovaný čas příjezdu a náhledy map přímo na hodinkách. Navigace funguje i v případě, kdy telefon necháte doma, pokud byla relace zahájena, když byl telefon poblíž. Hodinky pak udržují připojení k internetu (přes LTE nebo Wi-Fi).

Samozřejmě nelze s jistotou potvrdit, že na hodinkách Garmin bude integrace fungovat stejně, ale šance na to určitě existuje. Zatím vůbec není jasné ani to, jaké modely by případně byly podporovány. Jako dobrý výchozí bod by posloužily modely s AMOLED displejem a vůbec nejideálněji se zdá spekulovaný model Fenix 8 s podporou LTE konektivity, na němž by mohla aplikace teoreticky fungovat samostatně i bez nutnosti aktivního připojení k telefonu.

Výhody pro uživatele Garmin

Pokud by se hodinky Garmin skutečně dočkaly samostatné aplikace Mapy Google, mohl by se například změnit způsob, jakým mnozí uživatelé synchronizují své uložené trasy. Jelikož jde o jednu z celosvětově nejpoužívanějších mapových služeb, kterou především řada majitelů mobilů s Androidem považuje za nezbytnou, mohl by být proces navigace na oblíbená místa citelně snazší.

Pro mnohé sportovce, kteří spoléhají na Mapy Google pro navigaci v rámci svého každodenního cestování, ale preferují hodinky Garmin pro jejich sportovní funkce a výdrž baterie, by tato integrace mohla být důležitým faktorem při rozhodování o nákupu.

Co říkáte na možnost používat Google Maps na hodinkách Garmin?

Zdroje: Reddit, Garmin Rumors, Notebookcheck