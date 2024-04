Dvojice oblíbených chytrých hodinek Garmin má novou aktualizaci

Přidává nové funkce a opravuje chyby z předešlých verzí systému

Nepřijde vám automaticky, musíte si ji nainstalovat manuálně

Garmin má opravdu široké portfolio produktů pro sportovce, přičemž podstatnou část z něj tvoří i nejrůznější modely chytrých hodinek. Dva z nich, Forerunner 265 a Forerunner 955, se nyní dočkávají nové aktualizace, která nejenže opravuje nedostatky předešlých systémových verzích, ale také přináší další funkce a možnosti.

Na svém oficiálním fóru Garmin představil veřejnou beta verzi 19.09, u níž je však háček v tom, že se uživatelům nedoručuje automaticky. To znamená, že si ji budete muset nainstalovat manuálně, a to prostřednictvím nastavení hodinek, kde stačí v části věnované systému zavítat do sekce s aktualizacemi softwaru a nechat si zkontrolovat, zda pro vaše hodinky není dostupná nová verze.

Update na verzi 19.09 přináší prakticky stejná vylepšení jak pro dražší a o něco starší Forerunner 955, tak levnějším Forerunner 265. Konkrétně máme na mysli tyhle body:

Přidání stručného doplňku funkce Jet Lag Adviser

Přidání podpory aplikace Garmin Messenger jako stručného doplňku i samostatné aplikace

V průběhu aktivity umožnění navigace pomocí GPS k místu, kde telefon ztratil připojení

Přidání dynamického přepínání zdrojů srdečního tepu pro výběr nejlepšího zdroje údajů o srdečním tepu (hodinky nebo hrudní HRM) pro zvýšení přesnosti během běžeckých aktivit.

Oprava občasných pádů při ovládání hudby.

Oprava přetrvávajících vibrací upozornění na příchozí hovory.

Oprava nekonzistentních řazení profilů aktivit mezi aplikací Connect a hodinkami

Různá vylepšení uživatelského rozhraní

Garmin Forerunner 955, kterým aktualizace zároveň opravila problém s nerespektováním nastavení „Uzamknout na silnici“, dorazily na trh už v roce 2022 a loni byly nahrazeny pokročilejším modelem Forerunner 965, jenž vyšel právě po boku oněch druhých hodinek Forerunner 265.

