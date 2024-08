Garmin oznámil datum on-line konference, pravděpodobně představí hodinky Fenix 8

Na internetu se objevilo jejich unboxing video, které hodinky ukazuje naživo

Nedávný únik pak vrhá světlo na výdrž baterie, MIP verze nabídne až 48 dní provozu

Garmin se konečně chystá představit nástupce populárních hodinek pro všestranné sportovce Fenix 7. Nová řada by měla spatřit světlo už zítra, a to na on-line konferenci, kterou populární výrobce příslušenství dnes oznámil na svých sociálních sítích (přesně však nepotvrdil, co bude jejím předmětem).

Těsně předtím se na internetu objevilo i unboxing video, které nové Garmin Fenix 8 ukazuje naživo. Můžeme se tak pokochat jejich moderněji zpracovaným zevnějškem a AMOLED displejem s naprosto úchvatně působícími barvami.

Video také ukázalo jednu z dříve omílaných funkcí, kterou je hlasový asistent. Ten bude schopen zahajovat aktivity, ukládat informace o poloze, měnit některá systémová nastavení nebo třeba spouštět časovač. Využití však bude mít ještě víc.

Знайомство з Garmin Fenix 8 #GarminFenix8 #гармін #garmin #fenix #smartwatch #tech #techtok

Jeden z nedávných leaků prozradil i podrobnosti týkající se výdrže baterie. Garmin Fenix 8 s AMOLED displejem mají být schopny až 29 dní provozu, zatímco jejich verze s MIP obrazovkou prý zvládne až 48 dní.

Co víme z dřívějška, je, že Garmin Fenix 8 budou k dispozici ve velikostních provedeních 47mm a 51mm. Menší varianta může stát něco okolo 28 tisíc korun, zatímco větší verze kolem 30 tisíc korun. Existovat má ale i 43mm model.

Podle zprávy serveru GarminRumors má existovat dohromady 18 různých konfigurací Garmin Fenix 8. Vypadá to s nimi asi následovně:

Celkový počet MIP modelů: 6

Celkový počet Solar modelů (všechny mají MIP): 4

Celkový počet titanových modelů: 12

Celkový počet ocelových modelů: 5

Celkový počet AMOLED modelů: 11

Co říkáte na design Garmin Fenix 8 vy?

Zdroje: X (1, 2), YouTube, Notebookcheck, GarminRumors