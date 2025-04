Přichází průlom? Garmin Fenix 8 a další sportovní hodinky možná vyjdou ve verzi s LTE konektivitou

V aplikaci Garmin Connect se objevil zajímavý detail naznačující, že by společnost Garmin mohla v blízké budoucnosti představit nové verze svých prémiových chytrých hodinek. Ty by nabízely podporu LTE konektivity, díky čemuž by s nimi možná šlo volat nebo třeba přehrávat hudbu ze streamovacích platforem či zasílat zprávy prostřednictvím nejrůznějších kecálků. Mezi modely, které by měly tuto funkci získat, patří Fenix 8, Tactix 8, Fenix E a Enduro 3.

LTE objeveno v párovacím procesu

Neobvyklé zjištění se dostalo na světlo světa díky testování párování zařízení v aplikaci Garmin Connect. Když se zařízení nepodaří spárovat, aplikace nabízí nápovědu s instruktážním videem. Právě v tomto videu se mezi možnostmi konektivity objevuje položka LTE, která figuruje vedle běžných možností jako Wi-Fi, Telefon a Senzory a Příslušenství.

Tato funkce byla potvrzena u modelů Fenix 8, Tactix 8, Fenix E a Enduro 3. Naopak u novějších modelů jako Instinct 3 nebo Vivoactive 6 se tato možnost během párování neobjevuje.

Omezená nebo plnohodnotná konektivita?

V tuto chvíli není jasné, jak přesně plánuje Garmin LTE konektivitu využít. Společnost už v minulosti experimentovala s touto technologií, například u modelu Forerunner 945 LTE, kde byla funkce omezena především na bezpečnostní prvky. Konkurence v podobě Apple Watch, Samsung Galaxy Watch nebo hodinek s Wear OS je v tomto ohledu výrazně napřed.

Kdy se dočkáme oficiálního uvedení?

Přestože nalezení LTE možností v párovacím procesu naznačuje, že se Garmin touto možností aktivně zabývá, přímo to nezaručuje, že se nové modely hodinek skutečně dostanou na trh. Společnost zatím nic oficiálně nepotvrdila.

Garmin Fenix 8

Pakliže by se Garmin skutečně odhodlal hodinky vydat, pravděpodobně by šlo o pořádně drahé kusy elektroniky. Garmin Fenix 8 s AMOLED panelem momentálně pořídíte za cenu okolo 21 tisíc Kč.

Co si o možném příchodu Garmin hodinek s LTE myslíte vy?

Zdroje: Garmin Rumors, Notebookcheck, Gadgets & Wearables