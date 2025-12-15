Garmin epix Pro (Gen 2) Sapphire 51mm dosud nebyly levnější! Mají AMOLED a hromadu prémiových funkcí Hlavní stránka Zprávičky Garmin epix Pro (Gen 2) Sapphire 51mm se nyní prodává za 14 990 Kč, což je téměř poloviční cena oproti uvedení. Hodinky nabízejí 1,4" AMOLED displej se safírovým sklem a výdrž baterie až 31 dní. Uživatelé v recenzích chválí především kvalitu displeje, výdrž a vestavěnou LED svítilnu. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Prémiové outdoorové hodinky Garmin epix Pro (Gen 2) Sapphire 51mm se dostaly na historicky nejnižší cenu. Při uvedení v červnu 2023 za ně výrobce požadoval 26 990 Kč, nyní je můžete pořídit za pouhých 14 990 Kč. To představuje úsporu více než 12 tisíc korun, což z nich dělá zajímavou volbu pro sportovce a outdoorové nadšence, kteří dosud na takto vybavené hodinky nedosáhli. AMOLED displej chráněný safírem Výbava pro náročné sportovce Zdravotní a tréninkové funkce Pro koho jsou hodinky vhodné Co říkají uživatelé v recenzích AMOLED displej chráněný safírem Hlavním lákadlem modelu epix Pro (Gen 2) je 1,4″ AMOLED displej s rozlišením 454 × 454 pixelů. Na rozdíl od řady fēnix s transflektivní technologií nabízí sytější barvy a lepší čitelnost v interiéru. Displej chrání safírové sklíčko, které odolává poškrábání podstatně lépe než běžné minerální sklo. Titanová luneta s DLC úpravou (Diamond-Like Carbon) zajišťuje dodatečnou ochranu proti oděru. Hodinky nabízejí možnost trvale zapnutého displeje, přičemž i v tomto režimu dosahují výdrže až 11 dní. S vypnutým always-on režimem se výrobce chlubí až 31denní výdrží v režimu chytrých hodinek. Výbava pro náročné sportovce Pod kapotou najdeme vícepásmovou GPS s technologií SatIQ, která automaticky přepíná mezi satelitními systémy podle podmínek a šetří baterii. Hodinky podporují GPS, GLONASS, Galileo a další systémy. V režimu plnohodnotného GPS záznamu vydrží až 82 hodin, v expedičním režimu dokonce 27 dní. CHCI GARMIN EPIX PRO GEN 2 Garmin epix Pro (Gen 2) disponují vestavěnou LED svítilnou s proměnlivou intenzitou a červeným bezpečnostním světlem. Praktická je také funkce zábleskového světla, které se synchronizuje s tempem běhu. Hodinky splňují vojenskou normu MIL-STD-810H a vodotěsnost 10 ATM. Zdravotní a tréninkové funkce V oblasti sledování zdraví nabízí epix Pro měření srdečního tepu ze zápěstí, pulzní oxymetr pro sledování nasycení krve kyslíkem a aplikaci EKG pro detekci fibrilace síní. Hodinky monitorují také kvalitu spánku, stres a variabilitu srdečního tepu (VST). Pro sportovce jsou k dispozici funkce jako VO2 Max, tréninková zátěž, doba regenerace nebo předpověď výsledků pro běžecké závody. Nechybí ani PacePro pro strategii tempa, ClimbPro pro sledování stoupání a měření běžeckého výkonu. Pro koho jsou hodinky vhodné Garmin epix Pro (Gen 2) Sapphire 51mm cílí na sportovce a outdoorové nadšence, kteří požadují špičkové tréninkové funkce v kombinaci s kvalitním AMOLED displejem. Velikost 51 mm sedí uživatelům s větším zápěstím – pro menší ruce jsou k dispozici varianty 42 mm a 47 mm. Hodinky ocení běžci, triatlonisté, turisté, lyžaři i golfisté díky přednahraným mapám a specializovaným sportovním profilům. Pokud hledáte hodinky primárně pro běžné denní nošení bez intenzivního sportování, může být epix Pro zbytečně předimenzovaný. V takovém případě stojí za zvážení levnější modely jako Garmin Venu 3 nebo Vivoactive 5. Co říkají uživatelé v recenzích Na srovnávači Heureka dosahují hodinky hodnocení 99 % z téměř 30 recenzí. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu AMOLED displeje, který označují za skvěle čitelný za všech podmínek. Druhým nejčastěji zmiňovaným pozitivem je výdrž baterie, která podle recenzentů odpovídá udávaným hodnotám i při pravidelném sportování. Pozitivní ohlas sklízí také vestavěná LED svítilna, kterou uživatelé označují za praktický doplněk nejen při běhání za tmy. Mezi drobnými výhradami se objevuje tloušťka 15 mm, která může některým uživatelům připadat příliš robustní. Několik recenzentů také zmiňuje, že hodinky nabízejí více funkcí, než skutečně potřebují – což ale při současné ceně není nutně nevýhoda. 