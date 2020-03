Gameloft dá hráčům po celém světě in-game obsah zcela zdarma

Populární francouzský vývojář a vydavatel Gameloft právě oznámil, že nabídne bezplatný herní obsah pro hráče napříč všemi platformami. Tedy včetně Androidu a iOS. Mělo by se to týkat více než 35 her, které vyvinul či distribuoval Gameloft a jakmile bude k dispozici, dostanou hráči notifikaci. O jaké hry jde?

Pokud hrajete alespoň jeden ze známějších titulů Gameloftu, je pravděpodobné, že tento měsíc získáte nějaký in-game obsah zdarma. Zde je seznam her, kterých se to týká:

Asphalt 8: Airborne

Asphalt 9: Legends

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Disney Getaway Blast

Disney Princess Majestic Quest

Disney Magic Kingdoms

SongPop 2

March of Empires

War Planet Online

Overdrive City

Dragon Mania Legends

Modern Combat 5

Sniper Fury

Dungeon Hunter 5

Gangstar IV

Mnoho dalších populárních her

Tento obsah bude hráčům k dispozici od 21. března až do 31. března. Jak již bylo zmíněno, hráči budou na všechen obsah dostatečně upozorněni. Gameloft chce tak nalákat hráče i na své starší tituly, které už nejsou tolik populární.

Hrajete hry od společnosti Gameloft?

