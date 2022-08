Galaxy Watch5 si hrají na štíhlé hodinky. Ošidily ale měření

Už jsme si postupně zvykli, že výrobci elektroniky udávají rozměry a hmotnost různých zařízení ne úplně fér způsobem. Konkrétně u hodinek se běžně stává, že je například hmotnost uváděna úplně bez řemínku a inzerovaná tloušťka těla v sobě zase nemusí mít započítánu výšku panelu se senzory. V tomto ohledu si nemají značky navzájem dlouhodobě moc co vyčítat. Nicméně to, co u nových Galaxy Watch5 provedl Samsung, se jen tak nevidí.

Na Redditu se před několika hodinami rozjely debaty, že tloušťka nově představených Galaxy hodinek vůbec neodpovídá oficiálně udávaným údajům. DC Rainmaker se na YouTube hned pustil do detailního měření a kromě již zmíněných machinací s hmotností přišel na to, že Samsung skutečně u svých hodinek v kolonce “tloušťka” dost šidil. Nejvýznamnější rozdíl mezi inzerovanou a skutečnou hodnotou je u modelu Galaxy Watch5 Pro, který zrovna také testujeme.

Samsung Watch5 Series: The Specs Are Wrong (Not Clickbait)

Nejnovější prémiové Samsung hodinky mají v oficiálních materiálech (na českém webu nicméně vůbec není) uvedenu tloušťku 10,5 milimetru. To je hodnota, která by z hodinek dokonce dělala tenčí zařízení než hodně štíhlé Galaxy Watch Active. Ve videu máte možnost vidět, že realita činí přes 15 milimetrů, tedy asi o třetinu více. Rozdíl pěti milimetrů je těžko vysvětlitelný, jelikož jej v žádném případě neospravedlňuje odečtená výška panelu se senzory a teoreticky ani nový vystouplý kroužek kolem displeje.

Moc netušíme, proč se firma takto extrémně snaží své hodinky zeštíhlit. Letošní série konečně přinesla kýženou větší výdrž a efektivnější nabíjení, takže by jistě dokázala většina zákazníků pochopit, že budou mít na zápěstí trochu větší “kotouč”. Z této kauzy bude jen zbytečná ostuda, která zastíní jinak zatím velmi slibné hodinky.

Co říkáte na toto šizení u velikosti?

Zdroj: pharena