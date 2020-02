Galaxy S8 a Galaxy Note 8 nakonec Android 10 nedostanou

Pokud máte Samsung Galaxy S8 či Note 8, zřejmě netrpělivě vyhlížíte zprávy týkající se updatu na Android 10. Ten totiž nejednou potvrdili zástupci pracující pro jihokorejského giganta. Původně měla aktualizace přijít později v roce 2020. Podle posledních informací se tak ale nestane.

Samsung Galaxy S8 ani Note 8 nedostanou Android 10

Přesto, že jsme telefony nenašli v road-map již ke konci roku 2019, nezastavilo to volání zákazníků po aktualizaci. Před nedávnem potvrdil zástupce Samsungu, že nejnovější Android přijde jak na Galaxy S8, tak na Galaxy Note 8. To se však nyní ukazuje lživá informace. Ani jeden z telefonů totiž nejnovější systém nedostane. Samotná společnost to potvrdila na akci Samsung Unpacked 2020.

A pokud by se neobjevila informace přímo z oficiálních zdrojů, nikdo by se nedivil, že se na telefony nejnovější systém nedostane. Samsung totiž tradičně garantuje dvě hlavní aktualizace, které už v tomto případě proběhly – z Androidu 7 na Android 8 a následně na Android 9. Nicméně budou telefony dostávat ještě nějakou dobu nejnovější bezpečnostní záplaty. Ty z února 2020 se začínají pomalu dostávat uživatelům a vypadá to, že s nimi Samsung nehodlá jen tak přestat.

Zdroj: sammobile.com