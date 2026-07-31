Galaxy S26 FE zahanbuje dražší model v jedné disciplíně. Únik prozradil i cenu Hlavní stránka Zprávičky Certifikace UL Demko potvrzuje, že Galaxy S26 FE zůstane u 45W drátového nabíjení – stejně jako loňský model Paradoxně tak levnější FE nabíjí rychleji než základní Galaxy S26, který drží jen na 25 W Kromě nabíjení se čeká čip Exynos 2500 a přepracovaný fotomodul, cena má být o desítky eur vyšší Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Samsung u chystaného Galaxy S26 FE očividně nehodlá měnit vítěznou sestavu. Certifikace na dánském úřadu UL Demko, kde se objevilo hned několik modelových čísel telefonu, uvádí nabíjecí parametry 15V/3A a 10V/4,5A – což v přepočtu znamená stejných 45 W jako u předchozí generace. Levnější FE zahanbuje vlastního staršího bratra Exynos místo velkého skoku Nová barva, vyšší cena Levnější FE zahanbuje vlastního staršího bratra Rychlost sama o sobě nepůsobí nijak závratně, v kontextu portfolia Samsungu je ale zajímavá. Firma totiž základní Galaxy S2x (včetně S26) už léta drží na 25 W, zatímco levnější řada Fan Edition dostala 45 W poprvé loni u modelu S25 FE – a letos to podle všeho zůstane stejně. Výsledek je trochu absurdní: telefon určený pro úsporné kupující tak v jedné konkrétní disciplíně technicky předčí dražší základní model téže značky. Většina konkurenčních výrobců přitom svým vlajkovým lodím dopřává vyšší výkon. Exynos místo velkého skoku Zbytek výbavy podle dřívějších úniků naznačuje spíš vyladění než revoluci. Počítá se s čipem Exynos 2500 a fotoaparáty v podobné konfiguraci jako dosud, ale s přepracovaným ostrůvkem zadních kamer, který má telefon vizuálně přiblížit dražší řadě Galaxy S26. Samsung tu zjevně sází na to, že si zákazníci FE kupují hlavně kvůli poměru cena/výkon, ne kvůli technologickým prvenstvím. Nová barva, vyšší cena Čerstvý únik z francouzského serveru Dealabs navíc prozradil, jak by telefon mohl vypadat a kolik má stát. Kromě známého grafitového a zeleného odstínu Aqua Green se má objevit i namodrale fialová varianta, uvedení se čeká kolem 1. září. U cen ve Francii se mluví o 799 eurech (lehce přes 19 tisíc korun) za základní 128GB verzi, 899 eurech za 256 GB a 1 099 eurech za nejvyšší 512GB model – tedy o 50 až 170 eur víc než u loňského S25 FE. Zdražení nepřekvapí vzhledem k tomu, jak letos rostou ceny pamětí napříč celým trhem. Přišlo by vám logičtější, kdyby 45W nabíjení dostala nejdřív vlajková loď, a ne „levnější“ Fan Edition? Zdroj: Notebookcheck, 91mobiles, Dealabs Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Exynos 2500 Samsung Samsung Galaxy S26 únik informací Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.2025