Galaxy S26 FE zahanbuje dražší model v jedné disciplíně. Únik prozradil i cenu

  • Certifikace UL Demko potvrzuje, že Galaxy S26 FE zůstane u 45W drátového nabíjení – stejně jako loňský model
  • Paradoxně tak levnější FE nabíjí rychleji než základní Galaxy S26, který drží jen na 25 W
  • Kromě nabíjení se čeká čip Exynos 2500 a přepracovaný fotomodul, cena má být o desítky eur vyšší

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
31.7.2026 16:00
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galaxy s26 fe webp
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Samsung u chystaného Galaxy S26 FE očividně nehodlá měnit vítěznou sestavu. Certifikace na dánském úřadu UL Demko, kde se objevilo hned několik modelových čísel telefonu, uvádí nabíjecí parametry 15V/3A a 10V/4,5A – což v přepočtu znamená stejných 45 W jako u předchozí generace.

Levnější FE zahanbuje vlastního staršího bratra

Rychlost sama o sobě nepůsobí nijak závratně, v kontextu portfolia Samsungu je ale zajímavá. Firma totiž základní Galaxy S2x (včetně S26) už léta drží na 25 W, zatímco levnější řada Fan Edition dostala 45 W poprvé loni u modelu S25 FE – a letos to podle všeho zůstane stejně. Výsledek je trochu absurdní: telefon určený pro úsporné kupující tak v jedné konkrétní disciplíně technicky předčí dražší základní model téže značky. Většina konkurenčních výrobců přitom svým vlajkovým lodím dopřává vyšší výkon.

Samsung Galaxy S26 FE Leak 1200x675 1

Exynos místo velkého skoku

Zbytek výbavy podle dřívějších úniků naznačuje spíš vyladění než revoluci. Počítá se s čipem Exynos 2500 a fotoaparáty v podobné konfiguraci jako dosud, ale s přepracovaným ostrůvkem zadních kamer, který má telefon vizuálně přiblížit dražší řadě Galaxy S26. Samsung tu zjevně sází na to, že si zákazníci FE kupují hlavně kvůli poměru cena/výkon, ne kvůli technologickým prvenstvím.

Nová barva, vyšší cena

Čerstvý únik z francouzského serveru Dealabs navíc prozradil, jak by telefon mohl vypadat a kolik má stát. Kromě známého grafitového a zeleného odstínu Aqua Green se má objevit i namodrale fialová varianta, uvedení se čeká kolem 1. září. U cen ve Francii se mluví o 799 eurech (lehce přes 19 tisíc korun) za základní 128GB verzi, 899 eurech za 256 GB a 1 099 eurech za nejvyšší 512GB model – tedy o 50 až 170 eur víc než u loňského S25 FE. Zdražení nepřekvapí vzhledem k tomu, jak letos rostou ceny pamětí napříč celým trhem.

Přišlo by vám logičtější, kdyby 45W nabíjení dostala nejdřív vlajková loď, a ne „levnější“ Fan Edition?

Zdroj: Notebookcheck, 91mobiles, Dealabs

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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