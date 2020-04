Galaxy S10 a Note 10 začíná dostávat update na One UI 2.1

Před nějakou dobou jsme vám psali o tom, že Samsung One UI 2.1 brzy dorazí na telefony Galaxy S10 a Galaxy Note 10. A vypadá to, že tento čas konečně nastal. Prvním uživatelům se totiž začíná aktualizace objevovat. Kromě jiného přináší do starších telefonů také funkce z nejnovější řady Galaxy S20. Na co se tedy těšit?

Označení firmwaru je buď G97xU1UEU3DTC9 nebo N97xU1UEU3CTC9 podle toho, co máte za telefon. Verze pro Galaxy S10 má velikost 1,4 GB a Galaxy Note 10 verze 1,6 GB. Seznam nových funkcí naleznete tradičně v changelogu, ale za vypíchnutí stojí funkce Single Take, režim Pro u natáčení videa, AR Zone či My Filters. Kromě toho může nyní přední kamerka zaznamenat až 1080p či 2160p 60 fps video. V seznamu se nachází také funkce Rychlé sdílení či Sdílení hudby.

V neposlední řadě můžeme počítat s dubnovými bezpečnostními záplatami. Aktualizaci zatím obdrželi uživatelé v USA, Kanadě, Německu a Velké Británii. Pokud máte aktualizaci dostupnou i vy, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Máte již One UI 2.1. na Galaxy S10 či Note 10?

Zdroj: gsmarena.com