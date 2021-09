Mobily Samsung Galaxy Note9 přicházejí o měsíční záplaty

Populární telefon Samsung Galaxy Note9 se na trhu objevil před více než třemi roky, konkrétně 24. srpna 2018. Od té doby se dostal ke dvěma novým verzím systému Android a také o něj bylo nepřetržitě každý měsíc pečováno ve formě bezpečnostních updatů. Už ale nastala chvíle, kdy se korejská firma rozhodla zvolnit tempo. Note9 už bude dostávat jen čtvrtletní záplaty, tedy každé tři měsíce.

Informace pochází z oficiálního seznamu Galaxy zařízení a frekvencí updatů pro ně. Ve stejné kategorii jako Note9 se v tuto chvíli nachází už i řada Galaxy S9, sedmá generace tabletů nebo populární zástupci “áčkové” série Galaxy A51 a A71. Podle dosavadních scénářů by měl devátý Note dostávat čtvrtletní záplaty cca rok, tedy zhruba do dovršení čtyř let na trhu. Následovat budou updaty jednou za rok.

Připomeňme, že u novějších zařízení už hodlá Samsung prodlužovat podporu na pět let. Stejný servis chce brzy přímo vynutit i EU a Německo má v plánu jít ještě o krok dál.

Jak je na tom s updaty váš současný mobil?

Zdroj: sammobile