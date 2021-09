Budeme Němcům nově závidět i updaty mobilů?

Platy, vlaky, dálnice, penze, auta… možná i některá piva? Na seznamu věcí, které nejen Češi závidí Němcům, není úplně málo věcí. Konkrétně z oblasti mobilních telefonů doposud žádná velká nebyla, ale to se možná také brzy změní. Tamní vláda pracuje na nařízení, podle kterého by měli výrobci garantovat sedmileté bezpečnostní updaty mobilů. Taková hranice by šla ještě dost daleko za hodnotu, kterou hodlá od roku 2023 vyžadovat Evropská unie. Totiž pět let.

Ruku v ruce se softwarovými bezpečnostními záplatami by podle návrhu měly být na sedm let zajištěny ke každému mobilu také náhradní díly. V rozumné a několik roků neměnné ceně. A také rychle. Evropská unie chce vynucovat maximálně pětidenní dodací lhůty, Německo možná ještě méně. Aby zákazníci telefon raději nechali opravit, než aby si hned pořizovali nový. Cílem takových návrhů je samozřejmě tlak na ekologii a udržitelnost. Současně je ale potřeba zmínit, že 26. září se v Něměcku konají volby do Spolkového sněmu. Takže zmíněné prodloužené updaty mobilů mohou být klidně jen předvolebním slibem.

Jak dlouhá podpora se týká vašeho mobilu?

Zdroj: heise