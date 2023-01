Okolo nové generace chytrých telefonů řady Galaxy A od Samsungu je v posledních týdnech na internetu hodně živo. Postupně prosakují informace zejména o Galaxy A54, nicméně stranou zájmu nezůstaly ani levnější modely Galaxy A14 a A24. Nyní zde máme slušnou dávku informací také o nástupci aktuálně nejprodávanějšího Samsungu na našem trhu. S čím hodlá Samsung Galaxy A34 zaujmout?

Výkon Galaxy A34 má být více než slušný

Dle databáze známého benchmarku GeekBench by novinka měla spoléhat na čipset Mediatek Dimensity 1080, tedy stejný, jako například Redmi Note 12 Pro od Xiaomi, nebo Realme 10 Pro+. Pro představu pak dodejme, že výkon tohoto čipsetu je jen o několik málo procent nižší než v případě konkurenčního a velmi povedeného Snapdragonu 778G od Qualcommu. Předchozí zprávy sice hovořily o nasazení vlastního Exynosu 1280, obsaženého například v Galaxy A53, nicméně stále je ve hře existence více verzí Samsungu Galaxy A34 lišících se právě použitým čipsetem. Ostatně v případě smartphonů od Samsungu by to nebylo zdaleka poprvé ani naposled. Dodejme pak, že o něco výkonnější variantou by pak byla právě ta s Mediatekem.

Na zádech telefonu by se pak měly nacházet celkem 3 fotoaparáty. Primární s rozlišením 48 nebo 50 MPx, ultraširokoúhlý s 8MPx snímačem a 5MPx makro kamerka. Ve výřezu v displeji se pak, dle dostupných informací, nachází čtvrtý, 13MPx fotoaparát. Nasazen má být 6,5″ SuperAMOLED s 90Hz obnovovací frekvencí a ukrytou čtečkou otisků. Poslední informace o hardwaru se pak vztahuje k použité baterii. Ta by měla nabídnout kapacitu 5 000 mAh a podporovat bude s nejvyšší pravděpodobností 25W nabíjení. Na trh by Samsung Galaxy A34 měl dorazit s Androidem 13 a OneUI 5 a to ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku.

Bude podle vás novinka stejným bestsellerem jako předchozí Galaxy A33 5G?

Zdroj: FoneArena.com