Zapomenuté CRT obrazovky měly geniální funkci. Nvidia ji právě ukradla pro moderní monitory Hlavní stránka Zprávičky Nvidia představila G-Sync Pulsar, technologii kombinující VRR s pokročilým stroboskopickým podsvícením Slibuje ostrost pohybu srovnatelnou s teoretickým 1000Hz monitorem na běžných 360Hz LCD panelech První čtyři monitory s touto technologií startují na ceně 599 dolarů (přibližně 12 500 korun) Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Zelený gigant Nvidia představil na letošním veletrhu CES novou technologii G-Sync Pulsar, která má podle výrobce vyřešit problém, se kterým se LCD panely potýkají od svého vzniku – rozmazání objektů v pohybu. Inspiraci přitom hledali inženýři v téměř zapomenutých CRT monitorech, které tento problém neměly. Pulzující podsvícení jako u starých CRT Efektivní ostrost 1000Hz? Marketing versus realita Lepší než konkurence, ale s omezeními Automatické přizpůsobení okolnímu světlu Čtyři monitory od 14 tisíc korun Spolupráce s MediaTekem snižuje náklady Pulzující podsvícení jako u starých CRT G-Sync Pulsar kombinuje variabilní obnovovací frekvenci (VRR), kterou Nvidia představila už v roce 2013, s pokročilou technikou stroboskopického podsvícení. Zatímco klasické LCD monitory mají podsvícení trvale zapnuté, G-Sync Pulsar pulzuje podsvětlení v horizontálních sekcích postupně shora dolů. Tato technika zvaná „rolling scan“ funguje tak, že podsvícení problikne čtyřikrát za jeden snímek, přičemž každý záblesk zabere zhruba 25 % času framu. Pixelům se tak dostane téměř celého snímku na to, aby dosáhly správných hodnot, než se rozsvítí a zobrazí objekt na správném místě. Výsledkem je výrazné snížení rozmazání a tzv. ghostingu, který u LCD panelů s vysokou obnovovací frekvencí trápí hráče dodnes. Inspirace staršími CRT monitory není náhodná. Ty používaly skenující elektronový paprsek, který postupoval po obrazovce a vykresloval obraz řádek po řádku, což přirozeně eliminovalo motion blur bez vedlejších efektů moderního podsvícení. Efektivní ostrost 1000Hz? Marketing versus realita Nvidia tvrdí, že G-Sync Pulsar poskytuje „efektivní ostrost pohybu přes 1000 Hz“ na 360Hz monitorech. V praxi to znamená, že při hraní například na 250 FPS by měl monitor poskytovat ostrost pohybu čtyřnásobnou oproti běžnému 360Hz panelu bez této technologie. Toto marketingové tvrzení je třeba brát s rezervou. Nejde o to, že by monitor skutečně běžel na 1000 Hz – stále máte panel s frekvencí 360 Hz. Nvidia tímto tvrzením míní, že subjektivní vnímání ostrosti pohybu se díky eliminaci motion blur přibližuje teoretickému monitoru s tisícihercovou frekvencí. Jde tedy spíše o perceptuální vylepšení než o čtyřnásobné zvýšení skutečné obnovovací frekvence. První dojmy z veletrhu CES jsou nicméně pozitivní. Účastníci testů hlásí výrazně jasnější obraz při sledování rychle se pohybujících objektů a menší únavu očí při dlouhodobém hraní kompetitivních her jako Counter-Strike 2. Lepší než konkurence, ale s omezeními Stroboskopické podsvícení není nový vynález – Nvidia sama měla v minulosti technologie ULMB a ULMB2, které fungovaly na podobném principu. Problém byl v tom, že pracovaly jen na fixní obnovovací frekvenci a nešly zkombinovat s VRR. Znamenalo to volbu: buď ostrý pohyb s trháním obrazu, nebo plynulé snímky s rozmazáním. Konkurenční řešení od firmy Zowie, označované jako DYAC, si získalo přízeň mezi profesionálními hráči Counter-Strike, ale také vyžadovalo fixní frekvenci. G-Sync Pulsar podle Nvidie funguje při variabilním framerate od 90 FPS výše, což znamená flexibilitu bez kompromisů. Automatické přizpůsobení okolnímu světlu Všechny monitory s G-Sync Pulsar dostávají ještě jednu novinku: G-Sync Ambient Adaptive Technology. Jde o vestavěný světelný senzor, který automaticky přizpůsobuje jas a teplotu barev podle okolního osvětlení v místnosti. V praxi to znamená, že vás monitor nebude oslepovat v noci a zároveň zajistí dostatečnou viditelnost i za denního světla, aniž byste museli ručně měnit nastavení. Funkce se aktivuje volitelně, takže pokud preferujete manuální kontrolu, můžete ji vypnout. Čtyři monitory od 14 tisíc korun První monitory s G-Sync Pulsar vstoupily do prodeje 7. ledna 2026. Jedná se o čtyři modely od výrobců Acer (Predator XB273U F5), AOC (Agon Pro), Asus (ROG Strix Pulsar) a MSI (MPG 272QRF X36). Všechny sdílejí stejnou základní specifikaci: 27 palců, IPS LCD panel Rozlišení 2560 × 1440 pixelů (1440p) Obnovovací frekvence 360 Hz Podpora HDR s maximálním jasem 500 nitů Micro-B USB port pro aktualizace firmwaru Cena startuje na 599 dolarech (přibližně 12 500 Kč) v USA. Kdy se monitory dostanou do Česka a za jakou cenu, zatím není jasné. S ohledem na typické přirážky u herního hardwaru lze očekávat koncovou cenu mezi 15 000 až 18 000 korunami. Spolupráce s MediaTekem snižuje náklady Nvidia pro tyto monitory poprvé opustila svůj tradiční přístup s dedikovaným G-Sync modulem. Místo toho spolupracuje s MediaTekem na integraci G-Sync přímo do skaleru displeje. Tento krok by měl podle Nvidie zjednodušit výrobu a zpřístupnit G-Sync více výrobcům monitorů, což by v dlouhodobém horizontu mohlo vést k nižším cenám. Uvažovali byste o investici do monitoru s G-Sync Pulsar? Zdroj: Nvidia O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář CES nVidia počítačový monitor Mohlo by vás zajímat RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! 